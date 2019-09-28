344年古蹟「旗後天后宮」陞樑吉慶 循古禮設百桌平安宴

2019-09-28 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄古蹟「旗後天后宮」建基於1673年，至今已有344年歷史，是高雄市歷史最古老的寺廟之一。修復工程於107年2月開工，目前已完成古蹟結構本體修復，為求後續工程順利圓滿，今天舉行修復工程陞梁典禮，典禮吉日呈媽祖娘娘應杯擇選，儀式全程遵循古禮，廟方備有百桌平安福宴邀大家一同享用。

「旗後天后宮」今天隆重舉行修復工程陞梁典禮，高雄市副市長葉匡時到場祈福工程順利進行，有近千民眾觀禮，宣告將於109年底前完成修復，讓旗後天后宮風華再現。葉匡時表示，超過3百年歷史的旗後天后宮，是高雄最早供奉媽祖的廟宇，是旗津居民的信仰、文化與經濟中心。150年前高雄開港後，旗津成為高雄首善之區，高雄躍上世界貿易的舞台，旗津就是高雄連結海洋通往世界各國的起點，希望媽祖能繼續保佑鄉親。天后宮修復後再現風華，市府重視旗津在地的文化、經濟與觀光發展具指標意義，未來也會有完整的配套規畫讓旗津更繁榮。

旗後天后宮主任委員陳冠銘表示，天后宮超過70年未進行大規模整修，感謝市府、文化局及文化部的大力協助，讓修復工程得以順利進行。陞梁典禮代表修復期間順利，即將圓滿完工，修復期間廟方設置臨時行宮讓信徒得以持續參拜祈福，陞梁典禮完成後廟方備有百桌千人平安宴。

旗後天后宮廟體建築與裝修彙集傳統建築精髓，內政部於74年指定為古蹟，天后宮自民國37年整建後，超過半世紀未整修，建築本體已有多處損壞情形。文化局於106年啟動修復工程，整體修復經費4000多萬元，由中央、地方及所有權人三方共同協力進行古蹟修復。修復的主要內容包含剪黏、泥塑、大木構架、彩繪、灰作及廟埕空間環境整理，工程預定109年底竣工。