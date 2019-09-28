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韓國瑜沒法打電動 10歲吳比不解：不打電動紓壓嗎？

2019-09-28 14:17聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市觀光局邀得2019寶可夢世界大賽（2019 Pokémon World Championships）電玩遊戲錦標賽（Pokémon VGC）兒童組冠軍、10歲的吳比擔任10月觀光代言人，高雄市長韓國瑜接受吳比「質詢」，吳比聽韓國瑜說沒有辦法打電動，小時候是打彈珠、橡皮筋和尪仔標時，很好奇的問「您壓力這麼大，不會玩電動紓壓嗎？」

吳比今天和媽媽、哥哥和韓國瑜相見歡，出任高雄市10月份觀光代言人，韓國瑜說這是高雄市有觀光代言人以來，年紀最小的一位，也接受吳比的「Q&A」。

事先「排演」過的吳比提出的第一個問題，讓在場民眾大呼可愛，他問韓國瑜：「您是誰？」韓國瑜也隨題回答：「我從小生下來就姓韓。」

吳比哥哥趕忙救援，悄聲告訴吳比「正確」問題，原來是要問韓：「市長知不知道我是誰？」吳比有點緊張結巴的跟著哥哥的「打派司」問一次，但不韓國瑜回答，他就自己爆料是「社會考39分的男人！」吳比哥哥透露，之前預排時，吳比是要回答自己是「鋼鐵韓粉」。

韓國瑜對寶可夢世界大賽電玩遊戲錦標賽冠軍的吳比如何安排打電動和讀書時間比較好奇，回過頭來問吳比，如果一小時，電競和讀書如何分配？吳比誠實的回答，59電競，1分鐘讀書！吳哥哥在旁說，「功課都還沒有寫完！」吳比不好意思的表示，有時準時寫完，有時沒有，因為老師給功課太多。

吳比再提問：「市長打不打電動？」韓國瑜說實在沒有辦法打電動，小時候是打彈珠、橡皮筋、尪仔標，吳比這下更好奇了，追問韓「市長壓力這麼大，不會玩電動紓壓嗎？」

韓國瑜笑著說他有其他紓壓方式。

吳比最後請韓國瑜幫忙一件事：如果韓國瑜當選總統，請老師不要派太多功課給學生！

韓國瑜立即教吳比，可以請家長去跟老師討論研究就行了。

寶可夢世界大賽電玩遊戲錦標賽兒童組冠軍、10歲的吳比（中）對高雄市長韓國瑜的紓壓...
寶可夢世界大賽電玩遊戲錦標賽兒童組冠軍、10歲的吳比（中）對高雄市長韓國瑜的紓壓方式不是打電動，有點不解！記者楊濡嘉／攝影
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韓國瑜高雄市

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