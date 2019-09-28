屏東看守所「紅豆NI」上市 嚐到助受刑人更生的甜蜜味

2019-09-28 13:19 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



今年初調任屏東看守所長的李進國，為讓受刑人習得一技之長，幫助重返社會，結合在地高知名度的萬丹紅豆，以異業結盟方式和萬丹鄉農會合作開發出紅豆糕餅、麵線、手工皂等產品，知名音樂人許常德特地進獄所拍攝MV為所方量身製作廣告歌並打造「紅豆NI」品牌；李進國今天在品牌發表會上說，嘗一口「紅豆NI」，它有著助受刑人更生的甜蜜滋味。

屏東看守所今天和萬丹鄉農會聯手舉辦「為即將出獄受刑人找出路」及「萬丹紅豆手作紅豆系列產品推廣計畫成果發表會」活動，推出「紅豆NI」品牌紅豆酥、紅豆麻糬及手工皂等多樣產品，主打「用料要用最好的，做事要做幸福的」；法務部矯正署長黃俊棠、屏東地檢署檢察長葉淑文和多個鄉鎮農會總幹事到場。

李進國說，所方採用有生產履歷掛保證的高品質萬丹紅豆，並堅持用進口的高級食材，結合受刑人「一對一幸福手藝」，呈現一系列高品質的「紅豆NI」手作紅豆產品，歡迎各界踴躍購買，不僅支持在地國產萬丹紅豆，也是給予受刑人更生機會；訂購電話：（08）7782163，可宅配運送。

他說，為和市場常見的紅豆車輪餅做出區隔，所方自行開模研發「紅豆NI」品牌特有、紅豆狀的微笑紅豆餅，受刑人在所內習得技術後，因開業門檻僅10至15萬元，出後獄後可透過更生保護會協助自行創業；另外，所方未來計畫在接見室設賣場，年底前透過冷凍技術量產化，微波加熱即可享用。