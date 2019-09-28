「海HIGH遊艇」熱鬧登場 60幸運兒今午登頂級遊艇

2019-09-28 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



「海HIGH遊艇」體驗活動今、明兩天高雄嘉信22號碼頭舉行，標榜近距離體驗，搶先預約的60名幸運民眾，今午可登上頂級遊艇，遨遊瑰麗的高雄港。

高雄海洋局這次結合嘉信遊艇及亞果遊艇兩大集團，以亞灣遊艇碼頭共同舉辦體驗活動，讓市民有機會一睹頂級遊艇丰采，同時體驗台灣造船工藝的精妙。

嘉信遊艇公司及亞果俱樂部分別提供維多利亞76號遊艇及希比E56號遊艇提供民眾免費搭乘，活動日前開放線上報名，瞬即秒殺，爭搶出海遨遊的快感。

「海HIGH遊艇」今天上午在光榮國小跳鼓陣精彩演出中揭開序幕，遊艇碼頭旁設有海風市集，參加遊客可以閒逛其中，享受美味的輕食與和煦海風。午後2點起安排2梯次遊港，航程約1小時15分。現場還有神祕彩蛋，加碼展示野蠻部落上娛樂的雙體船「流浪者」，讓大家見識不同的遊艇之美。

高雄市海洋局長趙紹廉透露，高雄正積極爭取國際頂級環球帆船賽(Volvo Ocean Race)能到高雄舉辦，也規畫自嘉信22號碼頭到夢時代一帶增建遊艇碼頭，讓更多熱愛海洋休閒的民眾可以利用。