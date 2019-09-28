韓國瑜批「大港開唱」不入流 陳其邁： 以偏概全

2019-09-28 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



行政院副院長陳其邁今天上午代表總統蔡英文、行政院長蘇貞昌參加在高雄舉辦的全國太極拳錦標賽，在被問到大港開唱被韓批評不入流。陳其邁說，「大港開唱」是台灣最大的民間音樂祭，而且非常成功，很多年輕人都非常喜歡，假如帶著政黨的顏色，將「大港開唱」很多不同的獨立樂團講成下流或不入流，他覺得這是以偏概全，用政治的眼光或角度來看，應該把「大港音樂祭」還給高雄人、還給文化人，這比較重要。

最近很熱門的電影「返校」，陳其邁說，他看過「返校」，這是一部敘述在過去國民黨威權統治、白色恐怖時期，是遊戲劇作改編的電影，也描寫當時這些白色恐怖受害家屬的一些想法。這對於台灣在轉型正義的過程裡面，如何面對歷史、深刻反省，是一部相當好的電影，所以很多人看了都掉下眼淚，相信這是過去很多台灣人共同的記憶，我們也要誠實面對歷史，記取教訓，讓台灣能夠更和諧，只有面對歷史的真相，才會有原諒及和解，是一部相當好的電影，「我滿喜歡的」。

今天下午高雄市長韓國瑜要去看「返校」，陳其邁說，「返校」描述當時台灣白色恐怖時期，是一部相當好的電影，對於台灣轉型正義是非常好的事情，也希望不論是過去或現在的年輕人，這部電影都值得一看，看完電影會有很多的感觸。

對於最近高雄市議會護航、抽籤質詢等亂象，陳其邁說，假如是為了個人、不顧程序正義，或是剝奪議會監督權利，對市民來講都不是好事。人民選了議員，就希望他們能夠表達民眾的意見，所以從過去，不論是在大會的質詢，通常有時候假如人數眾多，首長待到晚上9點、甚至是12點，這都是很平常的事情。假如議員的權利可以用這種抽籤的方式來剝奪，這恐怕不是一個好的例子，所以我們也希望，做任何的考量都要站在市民權益的角度來看，怎樣是對市民而言是好的事情，「不應該為特定人量身訂做，或是因人設事，我想這都不太好！」