親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

基隆連夜大雨 多處土石滑落自強路淹水警一度封閉

台灣人將可至沙國觀光 觀光局提醒女性注意清真寺規範

韓國瑜批「大港開唱」不入流 陳其邁： 以偏概全

2019-09-28 11:52聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

行政院副院長陳其邁今天上午代表總統蔡英文、行政院長蘇貞昌參加在高雄舉辦的全國太極拳錦標賽，在被問到大港開唱被韓批評不入流。陳其邁說，「大港開唱」是台灣最大的民間音樂祭，而且非常成功，很多年輕人都非常喜歡，假如帶著政黨的顏色，將「大港開唱」很多不同的獨立樂團講成下流或不入流，他覺得這是以偏概全，用政治的眼光或角度來看，應該把「大港音樂祭」還給高雄人、還給文化人，這比較重要。

最近很熱門的電影返校」，陳其邁說，他看過「返校」，這是一部敘述在過去國民黨威權統治、白色恐怖時期，是遊戲劇作改編的電影，也描寫當時這些白色恐怖受害家屬的一些想法。這對於台灣在轉型正義的過程裡面，如何面對歷史、深刻反省，是一部相當好的電影，所以很多人看了都掉下眼淚，相信這是過去很多台灣人共同的記憶，我們也要誠實面對歷史，記取教訓，讓台灣能夠更和諧，只有面對歷史的真相，才會有原諒及和解，是一部相當好的電影，「我滿喜歡的」。

今天下午高雄市長韓國瑜要去看「返校」，陳其邁說，「返校」描述當時台灣白色恐怖時期，是一部相當好的電影，對於台灣轉型正義是非常好的事情，也希望不論是過去或現在的年輕人，這部電影都值得一看，看完電影會有很多的感觸。

對於最近高雄市議會護航、抽籤質詢等亂象，陳其邁說，假如是為了個人、不顧程序正義，或是剝奪議會監督權利，對市民來講都不是好事。人民選了議員，就希望他們能夠表達民眾的意見，所以從過去，不論是在大會的質詢，通常有時候假如人數眾多，首長待到晚上9點、甚至是12點，這都是很平常的事情。假如議員的權利可以用這種抽籤的方式來剝奪，這恐怕不是一個好的例子，所以我們也希望，做任何的考量都要站在市民權益的角度來看，怎樣是對市民而言是好的事情，「不應該為特定人量身訂做，或是因人設事，我想這都不太好！」

昨天陸客有到中山大學破壞連儂牆，陳其邁說，政府的態度非常清楚，台灣是一個自由、民主的國家，言論自由在台灣受到高度保障，假如有任何暴力或違法行為，政府絕不寬貸。政府再三強調，我們歡迎所有旅客，包括中國旅客來台灣旅遊，體驗台灣的風景及自由的氣味，假如涉及違反台灣法律的事情，政府還是要依法行政。

行政院副院長陳其邁今天上午代表總統蔡英文、行政院長蘇貞昌參加在高雄舉辦的全國太極...
行政院副院長陳其邁今天上午代表總統蔡英文、行政院長蘇貞昌參加在高雄舉辦的全國太極拳錦標賽。記者謝梅芬／攝影
分享

電影陳其邁返校

相關新聞

影／高鐵南延屏東 韓國瑜盼經過高雄市市區

2019-09-28 12:48

「海HIGH遊艇」熱鬧登場 60幸運兒今午登頂級遊艇

2019-09-28 12:42

高雄反毒總動員 韓國瑜憂毒品由蛋黃區滲透蛋白區

2019-09-28 11:46

創客小棧成果展「金屬文創‧火樹銀花」 開放體驗手作

2019-09-28 10:26

金城重陽贈酒 明年擬改發慰問金

2019-09-27 23:39

質詢採登記抽籤 高市議員聲請假處分

2019-09-27 23:32

高市議會：抽籤 是延續第1屆議會決議

2019-09-27 23:27

環團到高雄市議會陳情 盼興達電廠燃煤機組停役

2019-09-27 23:21

韓國瑜：雙語教育兼顧城、鄉、原民區

2019-09-27 23:21

盼20多年 仁武道路拓寬 高市喊卡

2019-09-27 23:18

想要「返校」朝聖 翠華高中場景在潮州

2019-09-27 23:14

明華園在湖上實景首演八仙過海 韓國瑜稱絕

2019-09-27 20:32

影／台灣基進穿喪服抗議 與韓粉爆發衝突

2019-09-27 19:29

黃捷批市政、競選團隊混淆 韓國瑜回嗆：偏差心態嚴重

2019-09-27 18:13

再轟大港開唱！韓國瑜：不入流 貶低藝術

2019-09-27 17:05

綠議員要「國瑜解密」 車子追蹤器到底有沒有？

2019-09-27 16:22

重陽節敬老 金門長輩笑領紀念酒

2019-09-27 16:16

影╱質詢韓國瑜得靠運氣？ 時力議員遞狀聲請假處分

2019-09-27 15:42

公開氣爆相關機密文件 韓國瑜：供民眾與議員檢驗

2019-09-27 15:14

機密資料全解密！韓國瑜：高雄氣爆應有的溫柔與正義

2019-09-27 14:36

高雄林園工業區起火 廠外民眾火藥味也十足

2019-09-27 14:22

質詢要抽籤靠運氣 高市時力議員提行政訴訟

2019-09-27 14:22

不滿議員言論爆粗口 徐耀昌拒道歉：告我呀

2019-09-27 14:22

環團陳情興達電廠停煤 高市：再找專家研議

2019-09-27 14:22

屏東林管處與永在林業 獲森林永續經營標章

2019-09-27 13:30

新北眷村老鄰居不捨韓國瑜被抹黑 到高市議會為他打氣

2019-09-27 12:50

高市街頭監視器 韓國瑜：增裝置費也要求妥善率達100%

2019-09-27 11:57

打造電競首都 韓國瑜：明年春天高雄辦電競嘉年華

2019-09-27 11:35

山那邊的市集登場 茂管處周六邀大家逛部落

2019-09-27 11:34

批抽籤質詢荒唐 高雄市議員砲轟韓國瑜製造對立

2019-09-27 10:38

不滿質詢時間受限 高市時力議員下午提行政訴訟

2019-09-27 09:40

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

彰化縣警官湧現逃亡潮？90人請調再創全國新記錄

2019-09-27 20:09

公開氣爆相關機密文件 韓國瑜：供民眾與議員檢驗

2019-09-27 15:14

絕美景點擱淺貨輪走樣 遭爆「卸一船垃圾還起火燃燒」

2019-09-27 14:08

影／基隆雨狂下 八堵火車站前淹水半個輪胎高

2019-09-27 19:43

再轟大港開唱！韓國瑜：不入流 貶低藝術

2019-09-27 17:05

藍綠都氣噗噗 台中百家樂主題餐廳雨後春筍很難查？

2019-09-27 14:23

大陸幽靈船漂向台灣 今晚恐在東北角觸陸擱淺

2019-09-27 19:20

基隆晚間雷電交接雨不斷 尚仁街坍方泥流緊急清除

2019-09-27 21:43

機密資料全解密！韓國瑜：高雄氣爆應有的溫柔與正義

2019-09-27 14:36

花蓮中華路平交道發生死亡事故 縣議會會勘要求改善

2019-09-27 15:42

宜蘭版「下龍灣」 粉鳥林海灘秘境重新開放

2019-09-27 16:32

烘咖啡豆焦味變空汙？台北市每年投訴逾百件

2019-09-28 07:20

小禎回故鄉 帶大家苗栗玩透透

2019-09-27 22:18

彰化重陽禮金3千變1千 王惠美：排富不債留子孫

2019-09-27 16:23

北市愛叫車APP成效低 柯文哲：乾脆加入55688

2019-09-27 17:12

桃園龍潭三坑老街 茭白筍節28日登場

2019-09-27 14:43

影／台中購物節不滿意度僅1％ 綠營：這是北韓民調嗎？

2019-09-27 16:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top