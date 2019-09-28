高雄反毒總動員 韓國瑜憂毒品由蛋黃區滲透蛋白區

2019-09-28 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



高雄市政府毒品防制局今天上午在市政四維行政中心，舉行「新世代反毒總動員反毒志工大會師」，市長韓國瑜出席主持大會師活動，並授旗給反毒志工代表隊。韓國瑜再以他選市長期間的荷包蛋理念，表示最擔心「毒品從城市的蛋黃區，慢慢往蛋白區蔓延滲透」。

高雄市毒防局「反毒志工大會師」，在今年的反毒系列活動當中，是規模最大的反毒宣導活動；除了市府多個局處志工隊，還有軍、警、檢、調、醫藥、矯正機構及社區，都各組成反毒志工隊，共有47支志工隊850人加入這場大會師行動。今天上午10點多，韓國瑜一到會場，立即獲得志工們歡迎。

高雄市長韓國瑜表示，推動「心手相連，反毒總動員，共創健康家園」的活動，最根本的問題，是希望我們的城市、我們的家園、我們的下一代應該如何呈現出來。他說，我們當然希望安居樂業、當然希望人民幸福美滿，但太多問題一而再，再而三得侵襲我們、擾亂我們，甚至破壞我們，包括治安問題、經濟發展問題，和其他外交、兩岸等等問題，「但重點是高雄市這城市278萬市民朋友，過什麼樣的生活？」。

韓國瑜說，青年朋友有很多選擇，不管是武術、藝術、各種戶外休閒，一旦碰到毒品，就如同受到魔鬼的誘惑，讓他感慨，「學好3年，學壞3天」；毒品對青少年的誘惑太巨大，他最擔心「毒品從城市的蛋黃區，慢慢往蛋白區蔓延滲透」，也擔心毒品吸食人口，慢慢往低齡的青少年，更擔心毒品的多樣化，現在毒防局的調查，已有350種，叫青年朋友如何抵擋這些具誘惑和偽裝的毒品？