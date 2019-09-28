創客小棧成果展「金屬文創‧火樹銀花」 開放體驗手作

2019-09-28 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



勞動部勞動力發展署高屏澎東分署與高雄科技大學創新創業教育中心合作，在高分署創客小棧舉辦「2019創客小棧成果展」，以「金屬文創‧火樹銀花」為主題，靜態成果展、金屬工作坊、板金國手講座等，並開放民眾體驗手作錫片押花鑰匙圈。展出到9月29日。

創客小棧位於前鎮區凱旋四路105號。勞動部高屏澎東分署分署長程泰運、副分署長柯秀燕、高科大校長楊慶煜、高科大創新創業教育中心中心主任魏裕珍、興仁國中校長王文正等人，共同揭開序幕。程泰運表示，創客小棧以「創客教育」為目的推廣辦理各項創客活動，倡導動手做的精神與實作價值，讓不同年齡認識及體驗動手做的精神與實作價值，吸引各年齡層民眾參與。

高科大校長楊慶煜表示，高雄地區是工業重鎮，但在時代轉變及城市轉型下，已形成獨特的文創產業聚落。高科大除培育科技專業的人才外，也將培養高體會、高美感、高感知的人才。此次承辦經營「創客小棧」階段性以「金屬x文創」為發展定位及方向，對應高雄產業及人文發展特色，結合學校、分署與產業的各項資源及合作下，使創客小棧成為一個具有獨特高雄特色的創客空間。

透過創客小棧的協助，今年八月創業開設工作室的創客設計師張念琪，以永生的概念設計植物造型等精緻作品，象徵創意能永久保存。創客設計師張家維運用工藝技術，將兒童的天馬行空創意化為實體的飾品項鍊，給予親子紀念性的意義。