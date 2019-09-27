明華園在湖上實景首演八仙過海 韓國瑜稱絕

2019-09-27 20:32 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



曾經因世運會登上國際舞台的電音三太子，今晚在高雄市三民區登場的「高雄幸福三太子‧八仙戲遊金獅湖」活動再成為焦點。100名孩童裝扮成的可愛三太子偕高雄市長韓國瑜走過百米長的保安橋，盛大為活動開場，接續明華園在金獅湖上演出「八仙過海」，帶來全台首創的湖上印象實景，更是創意一絕。

高雄市三民區公所與覆鼎金保安宮首度攜手舉辦「高雄幸福三太子‧八仙戲遊金獅湖」活動，今晚的保安宮化身為藝術舞台，有美妙的交響樂也有傳統歌仔戲曲，中西文化碰撞出精彩火花。

高雄市長韓國瑜出席開幕晚會，在100名「可愛三太子」陪同下，浩浩蕩蕩進場為活動揭幕，台下不乏支持民眾高喊「總統好」，熱 鬧滾滾。

活動邀請明華園歌仔戲團在金獅湖上演出「八仙過海」，不論唱功、服裝、手勢及特效均別開生面，韓國瑜在橋旁觀看，不時報以熱烈掌聲，稱讚「創意十足」。

「宗教觀光今晚就從高雄三民區起跑」韓國瑜說，過去台灣很多宗教觀光的元素都未集中發揮，但他碰過一名在歐洲打拚的30多歲藝術工作者，他即應用宮廟門神的宗教元素，花了10年時光在白人世界闖出一片天，現在歐洲人看到「門神」，都大讚創意。