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明華園在湖上實景首演八仙過海 韓國瑜稱絕

2019-09-27 20:32聯合報 記者王昭月╱即時報導

曾經因世運會登上國際舞台的電音三太子，今晚在高雄市三民區登場的「高雄幸福三太子‧八仙戲遊金獅湖」活動再成為焦點。100名孩童裝扮成的可愛三太子偕高雄市長韓國瑜走過百米長的保安橋，盛大為活動開場，接續明華園在金獅湖上演出「八仙過海」，帶來全台首創的湖上印象實景，更是創意一絕。

高雄市三民區公所與覆鼎金保安宮首度攜手舉辦「高雄幸福三太子‧八仙戲遊金獅湖」活動，今晚的保安宮化身為藝術舞台，有美妙的交響樂也有傳統歌仔戲曲，中西文化碰撞出精彩火花。

高雄市長韓國瑜出席開幕晚會，在100名「可愛三太子」陪同下，浩浩蕩蕩進場為活動揭幕，台下不乏支持民眾高喊「總統好」，熱 鬧滾滾。

活動邀請明華園歌仔戲團在金獅湖上演出「八仙過海」，不論唱功、服裝、手勢及特效均別開生面，韓國瑜在橋旁觀看，不時報以熱烈掌聲，稱讚「創意十足」。

「宗教觀光今晚就從高雄三民區起跑」韓國瑜說，過去台灣很多宗教觀光的元素都未集中發揮，但他碰過一名在歐洲打拚的30多歲藝術工作者，他即應用宮廟門神的宗教元素，花了10年時光在白人世界闖出一片天，現在歐洲人看到「門神」，都大讚創意。

韓國瑜說，包括轟動世界的電音三太子，都是老祖仙留下來的「寶藏」，宗教裡蘊藏豐富的文化遺產，大家應重新發掘，並且發揚光大。

韓國瑜進場時，不少支持群眾大喊總統好。記者王昭月／攝影
韓國瑜進場時，不少支持群眾大喊總統好。記者王昭月／攝影
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高雄市長韓國瑜今晚為「高雄幸福三太子，八仙戲遊金獅湖」活動揭幕。記者王昭月／攝影
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高雄市長韓國瑜與100名孩裡裝扮的三太子大進場，為活動開場。記者王昭月／攝影
高雄市長韓國瑜與100名孩裡裝扮的三太子大進場，為活動開場。記者王昭月／攝影
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明華園今晚在高雄金獅湖上，推出全台首創的湖上印象實景歌仔戲。記者王昭月／攝影
明華園今晚在高雄金獅湖上，推出全台首創的湖上印象實景歌仔戲。記者王昭月／攝影
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高雄市長韓國瑜在金獅湖畔聆賞明華園「八仙過海」演出。記者王昭月／攝影
高雄市長韓國瑜在金獅湖畔聆賞明華園「八仙過海」演出。記者王昭月／攝影
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韓國瑜三太子八仙

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