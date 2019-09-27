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活力得醫院金門重陽義診 幫阿公阿嬤「維」骨力

2019-09-27 17:54聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

為讓金門居民也可享有最好的醫療服務，來自高雄的「活力得中山脊椎外科醫院」從今日下午起，在金寧鄉的陸島觀光飯店舉辦3場大型重陽敬老義診，受到鄉親們的熱烈歡迎，爭相體驗，不到數小時就有數百人到場就診，院長楊椒喬表示，這項義診不僅動員眾多專業醫護人力，提供的體外震波與骨質密度篩檢等設備都是一時之選，希望送愛到金門，幫民眾好好顧好骨本。

這項「重陽敬老義診」活動，在下午2點登場，但1點多就有不少民眾到場排隊，等候掛號，反應相當熱烈，讓醫護人員也備受鼓舞。包括金寧鄉鄉長楊忠俊、金寧鄉代表會主席莊振源、鄉代表鍾尚志等人均到場致意，並一致肯定這項活動的義舉，帶來新的醫療技術，造福鄉梓。

「活力得中山脊椎外科醫院」院長楊椒喬指出，這次義診的內容為骨關節與脊椎問題的治療與保健新趨勢，包括，骨關節諮詢、體外震波體驗、骨質密度檢測、預防骨質疏鬆保健講座、足壓測量及脊椎平衡檢測，中場還帶動伸展舒緩操等，不論是治療疾病或平時保養，都很有用。

楊椒喬指出，以骨質密度篩檢為例，根據統計，50歲以上的人，多達3分之1的女性和5分之1的男性會因骨質疏鬆問題而易導致骨折。雖很普遍，但在未發生骨折前，卻沒有任何症狀，又有「無聲無息的疾病」之稱。因此，只要是50歲以上，不分男女，均建議接受骨質密度篩檢，以達預防及治療之效。

楊椒喬也介紹，此次專程跨海帶來一台價值百萬的體外震波儀器，他說，體外震波治療是目前解決痠痛問題的新趨勢，利用高能量震波，把壓力及能量聚焦傳遞到慢性發炎或已鈣化的骨骼或軟組織上，促使組織代謝循環、微血管新生，達到組織再生及修復。由於是非侵入性、不用開刀且不需住院，對病人而言，是方便、恢復快速、又有效的治療選擇之一。

楊椒喬說，這次動員醫護人力近20人，藉由脊椎專科醫院整合型醫療資源，提供行動式醫療服務，特別感謝鄉長楊忠俊、鄉民代表鍾尚志及陸島觀光飯店董事長吳椿江的大力協助，促成這項非常有意義的義診。

楊忠俊表示，金門人口老化，且醫療資源較缺乏，居民對外求助醫療的交通成本高且不方便，感謝「活力得中山脊椎外科醫院」舉辦的義診活動，主動關心居民脊椎與骨關節的愛心，邀請鄉親相揪來看診，透過健康促進團隊帶來最新保健觀念及很方便簡易有用的篩檢，守護金門居民的健康。

「活力得中山脊椎外科醫院」院長楊椒喬表示，這次動員醫護專業人力近20人，藉由脊椎...
「活力得中山脊椎外科醫院」院長楊椒喬表示，這次動員醫護專業人力近20人，藉由脊椎專科醫院整合型醫療資源，提供行動式醫療服務，是項非常有意義的義診。記者蔡家蓁／攝影
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「活力得中山脊椎外科醫院」的醫護團隊，現場還為民眾帶動伸展舒緩操。記者蔡家蓁／攝...
「活力得中山脊椎外科醫院」的醫護團隊，現場還為民眾帶動伸展舒緩操。記者蔡家蓁／攝影
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「活力得中山脊椎外科醫院」今日舉辦重陽敬老義診，受到鄉親們的熱烈歡迎，金寧鄉鄉長...
「活力得中山脊椎外科醫院」今日舉辦重陽敬老義診，受到鄉親們的熱烈歡迎，金寧鄉鄉長楊忠俊（右五）、鄉代表鍾尚志（右一）等人特別到場跟院長楊椒喬致意（右六）。記者蔡家蓁／攝影
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義診金門骨質疏鬆

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