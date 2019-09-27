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再轟大港開唱！韓國瑜：不入流 貶低藝術

2019-09-27 17:05聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市國民黨籍議員邱于軒、宋立彬、李眉蓁等人今天下午再度播放大港開唱部分片段，其中「幹」聲連連，高雄市長韓國瑜說，這不只是下流，還是不入流，但民進黨林智鴻卻舉出相關影片說，韓國瑜在造勢場上說「他奶奶的」、「恁爸等你」，是否也對孩子是不良教育，但在場的首長認為這僅是「口頭禪」。

高雄市長韓國瑜說，之前都沒有看到大港開唱的影片，最近在調閱時，有北部家長到高雄，正好看到這影片，好多家長大反彈，高雄市政府要組專案研究調查，如果的確有違反公然侮辱、違反兒少法等，一定會依法辦理。

高雄市長韓國瑜說，在看完大港開唱後的片段後，他說，要先確定台灣的價值是什麼？他說，個人的觀察，台灣價值就是保護中華民國憲政體制，熱愛我們的中華文化，他很樂意推動台灣價值 。看到大港開唱的影片，他說，他的感嘆說，這已不是攻擊、批判他，而是讓他覺得，這已不是藝術了，如果把它界定藝術，似乎貶低藝術這兩個字。

韓國瑜說，有句話很重要「學好三年，學壞三天」，這意思說，魔鬼的誘惑是有多大，帶一個年輕人到複雜感官的誘惑的世界只要三天，但是學好要三年。

韓國瑜說，類似粗俗不入流，甚至下流，而界定為藝術兩字「我覺得是非常危險的」。韓說，在他主政期間非常願意跟市民合作，讓大家拉升高經濟、辦好教育，未來高雄充滿文化和文明，且富而好禮的高雄社會。

國民黨籍議員當場也詢問警察局長、文化局等，一致認為大港開唱「幹話」連連， 不會讓自家小朋友去看。

不過，接著，民進黨籍林智源引用高雄市長韓國瑜在造勢場上說的「他奶奶的」 、「恁爸等你」，警察局長李永葵認為這只是一般的口頭禪，文化局長林思伶說她沒小孩，認為「他奶奶的」，「恁爸等你」，認為這是口頭禪。

高雄市長韓國瑜說，之前都沒有看到大港開唱的影片，最近在調閱時，有北部家長到高雄，...
高雄市長韓國瑜說，之前都沒有看到大港開唱的影片，最近在調閱時，有北部家長到高雄，正好看到這影片，好多家長大反彈，高雄市政府要組專案研究調查，如果的確有違反公然侮辱、違反兒少法等，一定會依法辦理。記者劉學聖／攝影
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韓國瑜高雄市大港開唱

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