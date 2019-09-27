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重陽節敬老 金門長輩笑領紀念酒

2019-09-27 16:16聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

重陽節將屆，金門各鄉鎮公所都準備重陽紀念酒致送給老人家，金城鎮公所今天發送長者重陽節紀念酒，鎮長李誠智來前往大同之家探慰安養長者，並且致贈設籍於大同之家的41位長輩，表達「尊老、敬老、愛老」的美意，感謝老人長期為金城鎮奉獻歲月、智慧，讓老人家笑得合不攏嘴。

金城鎮公所於今明兩天在各里辦公處發送重陽敬老紀念酒，全鎮共6121位年滿六十五歲的老人家，都可以獲得這份市價超過1千元的特別禮物。

李誠智表示，重陽節將至，金城鎮公所為表達對鎮內長者過往奉獻的感謝，彰顯「尊老、敬老、愛老」的精神，特別委託廠商精心設計「玄鹿千歲」限量版紀念酒禮盒，酒有古典造型的白色瓶身，配上紅頭瓶蓋，白色瓶身繪有蒼、白及玄色的祥鹿，外盒則是典雅的紅色圓盒，再配上高貴大方的金色提袋，益顯祥慶與尊貴。內容物為58度750毫升金門高粱酒。

古籍《太平廣記》有載，鹿，千年化為蒼，又五百年化為白，又五百年化為玄。鹿與祿同音，人們以鹿的形象寓意福祿或俸祿，而鹿在古代被視為神物，麒麟的形象就是在鹿的基礎上發展而來，因為古人相信鹿能給人們帶來吉祥幸福和長壽。

李誠智表示，古代壽星的形象就是騎著梅花鹿，鹿不僅是長壽的象徵，更被賦予吉祥的寓意，寄託幸福美好的祝願。藉此九九重陽佳節，公所特別獻上真情好禮，祝福鄉親長輩福祿長久、玄鹿千歲！

由於有民眾反映，送酒好像變相性的鼓勵飲酒，對此李誠智說，這項措施已行之有年，本來今年有研議是否發放慰問金或禮券，但因為作業不及，加上須多方評估，明年可能會從善如流，看看是否改發慰問金，讓長輩可以自行購買喜歡的物品。

金城鎮公所表示，有關重陽敬老紀念酒的發放資格為今年10月7日（重陽節當日）前年滿65歲，且設籍金城鎮滿一年的長者。酒品9月27日、28日於各里辦公處發送，符合資格的鄉親，可憑身分證或戶口名簿、印章親自辦理領取，或委託代領人攜帶證件、雙方印章代為領取。因故無法領取者，務必於11月29日前、上班時間內至鎮公所一樓社會課領取，逾期視同放棄，恕不另予補贈。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金城鎮長李誠智（左）今天特別前往大同之家探慰安養長者，並致贈長輩紀念酒。記者蔡家...
金城鎮長李誠智（左）今天特別前往大同之家探慰安養長者，並致贈長輩紀念酒。記者蔡家蓁／攝影
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金城鎮長李誠智表示，今年特別委託廠商精心設計「玄鹿千歲」限量版紀念酒禮盒，祝福鄉...
金城鎮長李誠智表示，今年特別委託廠商精心設計「玄鹿千歲」限量版紀念酒禮盒，祝福鄉親長輩福祿長久、玄鹿千歲！記者蔡家蓁／攝影
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金城鎮公所今天發送長者重陽節紀念酒，鎮長李誠智（前左四）特別前往大同之家探慰安養...
金城鎮公所今天發送長者重陽節紀念酒，鎮長李誠智（前左四）特別前往大同之家探慰安養長者，並致贈長輩紀念酒。記者蔡家蓁／攝影
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重陽節金門禮券

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