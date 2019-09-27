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屏東林管處與永在林業 獲森林永續經營標章

2019-09-27 13:30聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

農委會林務局屏東林區管理處與所輔導的永在林業公司，向森林管理委員會（Forest Stewardship Council，簡稱FSC）申請森林永續經營認證，通過審查，成功獲取FSC FM 標章。

林務局表示，認證的林地面積共達8695公頃，除了是我國首次以公私協力方式取得認證外，也是國內至今通過申請面積最大的案例，將台灣累計獲得FSC認證的林地面積，突破一萬公頃。

林務局說，這次屏東林管處通過認證，代表國有林經營已經逐漸達到國際認可的水準，未來除了持續透過「林業永續多元輔導方案」鼓勵與補助民間業者參與森林認證外，也將陸續推廣做法至其他林區管理處。更期望能藉由FSC認證的取得，消弭社會大眾對林業伐木生產的負面疑慮，同時也提升國產材的市場競爭力。

林務局長林華慶表示，依據FSC標準，申請團體驗證必須成立管理中心負責管理監督相關作業，因此可藉由具經驗及能力者的協助及輔導，協助其他有意申請者共同參與，以降低申請的技術門檻，對於國內經營規模普遍偏小的林農而言，不失為可行的方案，也可藉此擴大森林永續經營的範圍，創造產業與公益性雙贏。

此外，FSC驗證產品不僅止於木材製品，其他森林副產物如香菇、蜂蜜、竹筍等，只要產自FSC驗證的林地及加工廠，皆可掛上FSC標章販售，例如全球第一批獲FSC認證的太空包香菇，即由永在林業公司所生產，林務局今年4月啟動「適地發展林下經濟」政策，將來各個林區在規劃FSC驗證時，可視地方產業特色進行更細緻的操作，以發揮最大效益。

通過FSC認證的林地。圖／林務局提供
通過FSC認證的林地。圖／林務局提供
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屏東農委會

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