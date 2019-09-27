不滿質詢時間受限 高市時力議員下午提行政訴訟

2019-09-27 09:40 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



時代力量高雄市議員林于凱（左）、黃捷下午要提行政訴訟，由司法解釋高市議會因準時散會是否侵犯議員質詢權。記者楊濡嘉／攝影 分享 facebook

高雄市議會今天進行第二天的市長施政報告暨質詢，上下午都是質詢，上午抽籤決定發言順序，今天能發言的以前24人較篤定，民進黨有7 人在「安全名單」內，無黨聯盟2人，時代力量1人，國民黨14人。時代力量議員林于凱、黃捷認為高雄市議會限縮下午散會時間，侵犯議員發言權，今天下午將具狀向行政法院提出訴訟，要聲請假處分，由司法去解釋議會的決定是否合地方制度法的規定。

林于凱表示，「地方制度法」第48條明文，直轄市議員質詢是法定職權；可是，這次議會日程決議卻將讓許多議員無法行使職權，他昨天已發文要求內政部等中央部會說明高雄市議會是否違法。

林于凱說，市議員監督市政、為民發聲是使命，國民黨自己不認真問政就算了，連議員同仁的質詢都要搞成像是抽卡遊戲一般，質詢還要靠運氣，根本把民主當兒戲；侵犯議員行使職權的決議有相當高的違法疑慮，所以下午將依行政訴訟法298條聲請假處分，拒絕讓高雄市議會淪為國民黨恣意妄為的立法局，否則此例一開，恐怕其他地方議會有樣學樣，不當限制議員職權。

昨天未中籤、今天抽到18號的黃捷說，雖然自己幸運抽中，但沒有一點喜悅，因為這個幸運本身就是不正常的現象，質詢本是議員職責，若要從根本改善散會時間延誤的狀況，應該重新調整議程，讓議員能夠充分質詢，盡到議員監督職責，對於市民才能有所交代。

林于凱表示，假處分訴求為，本次會期結束前，相對人（高雄市議會）應使聲請人（未抽到的議員）對市長施政報告為質詢。