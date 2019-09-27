屏東搶客 辦大型活動 推民宿集村

2019-09-27 00:33 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東縣報導



屏東縣恆春鎮四溝里「夢幻島」有14棟彩色屋民宿，在民宿、咖啡廳、餐廳和花藝外，業者以民宿村概念合力經營，共創多贏。圖／李奕旻提供 分享 facebook

因應大陸暫停旅客來台自由行，屏東縣政府霸氣喊出「陸客不來，我們自己來」，秋冬在墾丁舉辦一系列大型活動吸引旅遊人氣，期能帶動觀光產業鏈。恆春半島也有旅宿業者自立自強，以團結力量大的「民宿集村」概念因應觀光低谷，假日合辦特色市集、星空電影院、音樂會等活動吸引遊客。民宿業者劉和生說「沒有不景氣，只有不爭氣」。

縣府交通旅遊處長黃國維說，屏東在秋冬期間活動力滿檔，除10月5日起的「2019台灣設計展」、雙十國慶焰火在高屏溪舊鐵橋屏東端的河濱公園施放，屏南恆春半島有「屏日生活市集」、「秋天不吶喊音樂節」，下月還有恆春國際民謠節、滿州佳樂水衝浪賽，11月有車城四重溪觀光溫泉季，希望舒緩陸客緊縮的衝擊，並刺激國旅淡季市場。

屏東縣車城鄉後灣社區多家民宿業者群策群力，假日常在大草坪辦結合野餐、市集的星空電影院，拉抬整體住房率。圖／後灣社區提供 分享 facebook

恆春半島旅宿業多是單打獨鬥，毗鄰海生館的車城鄉後灣社區，是墾丁國家公園西岸境內寧靜而淳樸的小漁村，擁有優美弧形沙灘，豐富多樣潮間帶生物，一棟棟造型優美的民宿相繼誕生，也融入社區共同經營生態旅遊和老人關懷，民宿業者假日推出星空電影院，意外拉抬住房率，假日經常滿房。

在恆春鎮四溝里也有業者以「民宿集村」概念合力經營，搶攻國旅市場表現亮眼。業者李奕旻說，當地14棟充滿東歐異國風情的彩色屋，是網紅打卡熱點，業者串連發起「夢幻島夢想」計畫，以民宿集村型態提供婚禮、派對「一條龍」服務，假日也安排不同主題的歡樂派對，營造悠閒浪漫的度假氛圍，吸引情侣、親子家庭客層。