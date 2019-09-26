搶救秋冬空品 興達2燃煤機組昨起提前停機

2019-09-26 23:35 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄報導



高雄市環保局透過許可核發方式，要求興達停止兩部機組運轉6個月，興達電廠昨天提前停止兩部燃煤機組的運轉。 圖／高雄市環保局提供 分享 facebook

高屏地區秋冬季節空氣品質差，台電興達電廠昨天起提前因應環保局許可證要求，停止第1號及第4號兩部燃煤機組運轉。從10月至明年3月，環保局估計兩部機組可減少總懸浮微粒332公噸、硫氧化物852公噸、氮氧化物834公噸的排放量。

高雄市副市長陳雄文表示，每年10月至翌年3月高屏空氣品質欠佳，為落實市府空汙揮重拳政策，推動一籃子空汙減量措施，率先以核定許可證方式，要求興達電廠四部燃煤機組今年10月起，停止兩部燃煤機組運轉，剩餘的兩部機組用煤量也需降至六成五。

高雄市環保局空噪科長黃家俊表示，興達電廠停機的調整，秋冬半年期間總用煤量可以降至原來的32.5%，以確保減少今年秋冬高雄市的空汙壓力。興達電廠昨天先停止運轉兩部燃煤機組，也符合操作許可要求。

台電興達電廠副廠長許家豪表示，台電是在整體評估後，配合高雄的環保作為，決定昨天起停止第1號及第4號兩部燃煤機組運轉，以改善高屏空氣品質。

環保局強調，高雄市的空汙改善不能等，樂見興達電廠提前停機，未來也會派員進入興達電廠查核用煤量，確保興達電廠另兩部燃煤機組符合減煤三成五的許可要求。如果興達電廠違反許可核定內容，會依空汙法第62條處10萬至2千萬元罰鍰；若認定屬情節重大，會依空汙法第96條命令停工，必要時得廢止許可證。

南部反空汙大聯盟不同意台電及環保局的作法，今天上午赴高雄市議會陳情，訴求包括：停止全台最髒最老舊的興達燃煤電廠；停止中鋼濕式煉焦爐；設林園光化測站；高雄市訂立減碳、減煤期程目標；全面加嚴管制空氣汙染物，PM2.5目標降至年均值10μg／m。