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韓國瑜宣示高市府機密資料全解密 市府光明磊落

2019-09-26 22:27聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市韓國瑜今天在高雄市議會答詢時，指示副市長葉匡時邀集市府相關局處，把所有「機密」資料全部解密，議員要調那些資料都可以調閱。

多名國民黨籍高雄市議員向韓國瑜表示，要調氣爆善款使用資料時，遇到不能公開的「機密」資料，韓國瑜即宣示，請葉匡時邀集相關局處，把機密資料全部解密，議員可以隨時調閱，高雄市非常光明磊落。

對於國民黨議員質疑有問題、要求市府送檢調單位調查的氣爆善款、大港開唱等資料，韓國瑜說，善款運用的部分已移送檢調了，目前靜待檢調調查，查完之後，相關內容也會讓市民、捐款人知道。　

高雄市長韓國瑜要高市府機密資料全解密，議員隨時都可調閱。記者楊濡嘉／攝影
高雄市長韓國瑜要高市府機密資料全解密，議員隨時都可調閱。記者楊濡嘉／攝影
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韓國瑜高雄市氣爆

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