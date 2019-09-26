打造高齡示範社區 屏東小綠人再添老扶小「長輩版」

2019-09-26 21:41 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東縣在竹田鄉推動全台首座「高齡樂智友善示範社區」，同時克服鄉鎮聚落道路普遍狹窄及交通不便問題，打造全縣第一條開進村落的公車路線，貼心為長輩設計屏安福D+卡、智慧候車亭及第一套「長輩版」小綠人，今天啟用後，讓長輩能夠平安搭車外出活動，也將成為台灣設計展的亮點之一。

「生活就是一種設計」縣長潘孟安表示，今年台灣設計展在屏東舉辦，打破以往偏向藝術或時尚的議題，而是呈現屏東的生活美學，因為設計就是為了改善日常不便，讓生活更美好。屏東現正面臨高齡化、少子化等議題，縣府特別加強社會設計，把設計融入長照、交通、產業等面向，並以竹田鄉為示範鄉，打造全台首座「高齡樂智友善示範社區」。

由於鄉鎮普遍存在鄉間道路狹窄及交通不便，導致長者外出意願及社會參與機會低落，縣府規畫縣內第一條行駛鄉間村落的公車路線「517」，自永豐村活動中心往返六份社區，共設14站，串聯竹田鄉各村落的交通路線。

另外，縣長潘孟安指出，縣府為預防高齡長輩外出走失，今年推出新版屏安福D+卡，不僅攜帶方便且有不同宗教設計，另一項功能更可以利用GPS定位偵測，一旦配戴者離開設定的區域範圍，家人將會收到LINE示警推播並立即得知所在位置。