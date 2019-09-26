「陸客不來，我們自己來」 恆春半島民宿業吸客出妙招

2019-09-26 21:28 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



因應大陸暫停旅客來台自由行，屏東縣政府霸氣喊出「陸客不來，我們自己來」，秋冬在墾丁舉辦一系列大型活動吸引旅遊人氣，期能帶動觀光產業鏈；恆春半島也有旅宿業者自立自強，以團結力量大的「民宿集村」概念因應觀光低谷，假日合辦特色市集、星空電影院、音樂會等活動吸引遊客；民宿業者劉和生說：「沒有不景氣，只有不爭氣」。

縣府交通旅遊處長黃國維說，縣府到國外推銷屏東觀光外，屏東在秋冬期間充滿各項大大小小活動，除了10月5日起的「2019台灣設計展」、國慶煙火在高屏溪舊鐵橋屏東端的河濱公園施放，屏南恆春半島有「屏日生活市集」、「秋天不吶喊音樂節」，下月還有恆春國際民謠節、滿州佳樂水衝浪賽，11月有車城四重溪觀光溫泉季，希望紓緩陸客自由行來台減少的衝擊，並刺激淡季國旅市場。

恆春半島旅宿業多是單打獨鬥，毗鄰海生館的車城鄉後灣社區，是墾丁國家公園西岸境內寧靜而淳樸的小漁村，擁有優美弧形沙灘，豐富多樣潮間帶生物，民宿近年來快速成長，也吸引一批愛上後灣美景的外地人投入，在打造一棟棟造型優美的民宿外，也融入社區共同經營生態旅遊和老人關懷，發想利用假日共同推出結合民宿白牆和大片草地的星空電影院，意外拉抬住房率，假日經常滿房。