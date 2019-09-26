盜採小琉球硨磲貝 鵬管處：最重可罰50萬元

2019-09-26 21:27 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東小琉球近年成為南台灣觀光熱點，大假日常湧入萬人登島，有志工本月11日在美人洞浮潛區發現2顆被譽為「海中玫瑰」的硨磲貝（五爪貝）遭人盜採，透過臉書社群沈痛呼籲；雖然硨磲貝非農委會公告的野生保育類動物，全國只有澎湖和台東縣政府公告禁捕，鵬管處提醒，民國九十五年已公告「琉球風景特定區」內應予保育的稀有野生動植物與禁止採摘等行為，硨磲貝在列，違者可處行為人新台幣50萬元以下罰鍰。

小琉球生態旅遊發展聯盟說，小琉球民宿和生態導覽蓬勃發展，帶遊客走入潮間帶、浮潛、乘船賞海龜遊程大受歡迎；之前曾發生遊客踩踏海龜、用魚叉穿刺龜甲、潛客在珊瑚上刻字等違法亂象，另潮間帶因大量人潮踩踏造成生態資源流失等問題，突顯出小島環境承載量緊繃、缺乏有效管理的警訊。

觀光局大鵬灣國家風景區管處理處說，硨磲貝雖不是農委會公告的野生保育類動物，但鵬管處依觀光發展條例，在民國95年7月公告「琉球風景特定區」內應予保育的稀有野生動植物與禁止採摘等行為，硨磲貝名列其中，違者得按情節輕重分別依野生動物保育法罰責處罰或依發展觀光條例第62條規定，處行為人新台幣50萬元以下罰鍰。