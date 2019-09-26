親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

反對台索斷交 挺台索羅門前總理遭革職

狂！DxOMark評測 華為Mate 30 Pro攝影打破世界最高分

盜採小琉球硨磲貝 鵬管處：最重可罰50萬元

2019-09-26 21:27聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東小琉球近年成為南台灣觀光熱點，大假日常湧入萬人登島，有志工本月11日在美人洞浮潛區發現2顆被譽為「海中玫瑰」的硨磲貝（五爪貝）遭人盜採，透過臉書社群沈痛呼籲；雖然硨磲貝非農委會公告的野生保育類動物，全國只有澎湖和台東縣政府公告禁捕，鵬管處提醒，民國九十五年已公告「琉球風景特定區」內應予保育的稀有野生動植物與禁止採摘等行為，硨磲貝在列，違者可處行為人新台幣50萬元以下罰鍰。

小琉球生態旅遊發展聯盟說，小琉球民宿和生態導覽蓬勃發展，帶遊客走入潮間帶、浮潛、乘船賞海龜遊程大受歡迎；之前曾發生遊客踩踏海龜、用魚叉穿刺龜甲、潛客在珊瑚上刻字等違法亂象，另潮間帶因大量人潮踩踏造成生態資源流失等問題，突顯出小島環境承載量緊繃、缺乏有效管理的警訊。

觀光局大鵬灣國家風景區管處理處說，硨磲貝雖不是農委會公告的野生保育類動物，但鵬管處依觀光發展條例，在民國95年7月公告「琉球風景特定區」內應予保育的稀有野生動植物與禁止採摘等行為，硨磲貝名列其中，違者得按情節輕重分別依野生動物保育法罰責處罰或依發展觀光條例第62條規定，處行為人新台幣50萬元以下罰鍰。

屏東縣政府農業處說，為保護小琉球海洋生態資源，縣府4年前公告「琉球漁業資源保育區」、隔年與觀光局聯名公告小琉球五個潮間帶劃設為「自然人文生態景觀區」，透過保護區劃設和管理辦法，訂定遊客總量管制、進入潮間帶保育示範區須經政府認證合格的解說人員帶領和冬季休養禁入期等保護措施。

有志工本月11日在屏東小琉球美人洞浮潛區發現2顆被譽為「海中玫瑰」的硨磲貝（五爪...
有志工本月11日在屏東小琉球美人洞浮潛區發現2顆被譽為「海中玫瑰」的硨磲貝（五爪貝）遭人盜採；鵬管處提醒，已公告「琉球風景特定區」內應予保育的稀有野生動植物與禁止採摘等行為，硨磲貝在列，違者可處行為人新台幣50萬元以下罰鍰。圖／取自臉書小琉球聯盟
分享

小琉球潮間帶屏東縣政府

相關新聞

「陸客不來，我們自己來」 恆春半島民宿業吸客出妙招

2019-09-26 21:28

陸客禁自由行發威 墾丁旅宿業已傷皮肉、明年初恐傷骨

2019-09-26 19:26

蹭熱度！屏縣府宣傳國慶焰火kuso《返校》網友全笑歪

2019-09-26 20:35

金大健身中心啟用 邀大家作伙來練身體

2019-09-26 20:36

韓國瑜談核四：新車不開要開舊車 政府是不是傻瓜？

2019-09-26 18:54

遭韓國瑜罵粗俗、下流不堪 呱吉說明大港演出原因

2019-09-26 17:53

韓國瑜宣示高市府機密資料全解密 市府光明磊落

2019-09-26 22:27

打造高齡示範社區 屏東小綠人再添老扶小「長輩版」

2019-09-26 21:41

國民黨澎湖競選會報 曾永權盼團結衝出高票

2019-09-26 18:40

拚外交！三地門與馬紹爾艾彭環礁市將締結姐妹市

2019-09-26 18:40

高雄老字號華后飯店傳歇業 房東：只是整修翻新

2019-09-26 18:09

質詢韓國瑜 陳致中砲轟「混跑騙推」

2019-09-26 17:53

韓國瑜6時散會錯了嗎？他找出陳菊在5時21分就散會

2019-09-26 17:49

青年局100億預算何在？ 綠議員要韓國瑜捐選舉補助款

2019-09-26 17:47

高市議會質詢引發衝突 綠議員批議事不公

2019-09-26 17:11

高市綠要韓國瑜3道歉 藍問陳菊要不要為負債天坑道歉？

2019-09-26 17:06

抽籤才質詢？綠委酸：內政委員會沒三個聖筊不得質詢

2019-09-26 16:46

綠營議員砲轟韓國瑜！要求韓欠「三個道歉」

2019-09-26 16:22

韓國瑜議會備詢 若總統勝選會加大力度衝刺、照顧高雄

2019-09-26 16:10

台南林波夫婦環島送愛 行腳到金門放送愛心手作饅頭

2019-09-26 15:59

藍議員追氣爆善款大港開唱 韓國瑜：如有不法移送法辦

2019-09-26 15:29

鳳山溪浮渣汙染 環保局查獲食品公司違法排廢水

2019-09-26 15:00

高市民進黨議員換質詢 下午集中火力轟韓國瑜

2019-09-26 14:51

綠要韓國瑜辭職 兩黨混戰

2019-09-26 14:23

戰地變勝境 馬祖開放觀光25周年

2019-09-26 14:14

高市議會藍綠衝突 藍控綠營潑咖啡、丟預算書、打人

2019-09-26 13:33

選舉補助金形同竊取納稅錢？韓國瑜：重大議題共同思考

2019-09-26 12:49

綠議員聲淚俱下 批「高雄市議會最黑暗的一天」

2019-09-26 12:25

高市議會部分旁聽民眾嗆綠議員 雙方起衝突

2019-09-26 12:18

高市綠議員送辭職書給韓國瑜藍力阻 藍綠激烈衝突互嗆

2019-09-26 11:57

高市議會質詢採登記抽籤 韓國瑜：高度尊重配合議會

2019-09-26 11:18

高市綠議員要韓國瑜辭職 藍議員護航爆衝突

2019-09-26 11:13

韓國瑜施政報告 竟被綠議員抱怨打斷

2019-09-26 10:55

小琉球美麗五爪貝遭盜採 志工心痛「請不要破壞」

2019-09-26 10:47

質詢韓國瑜抽籤靠運氣 安全名單綠5人藍7人

2019-09-26 10:12

金湖打火兄弟臉譜 素描壁畫超像的

2019-09-26 00:02

愛情摩天輪 高港土開公司納入開發

2019-09-25 23:41

韓國瑜今施政報告 個別質詢採抽籤

2019-09-25 23:39

高雄周六反毒會師 韓國瑜為志工授旗

2019-09-25 23:37
看更多

熱門文章

蘆竹區長與女議員爆婚訊 鄭文燦將早一步調動人事

2019-09-26 10:02

遭韓國瑜罵粗俗、下流不堪 呱吉說明大港演出原因

2019-09-26 17:53

影／台中康橋附近眼鏡蛇出沒 民眾嚇得「罵罵號」

2019-09-26 13:55

綠議員聲淚俱下 批「高雄市議會最黑暗的一天」

2019-09-26 12:25

影／大巨蛋核准施作1、2樓外牆 議員驚呼：快蓋好了

2019-09-26 15:03

接任台北市副市長 黃珊珊證實：曾獲徵詢、樂意幫忙

2019-09-26 15:50

台南車站前 國賓大樓年底拉皮

2019-09-25 23:12

質詢韓國瑜抽籤靠運氣 安全名單綠5人藍7人

2019-09-26 10:12

主人往生留下43隻犬貓無人照料 動保處盼社會愛心認養

2019-09-26 09:35

全台最美南迴公路安朔-草埔段 年底通車

2019-09-25 23:28

高市綠議員要韓國瑜辭職 藍議員護航爆衝突

2019-09-26 11:13

藍議員追氣爆善款大港開唱 韓國瑜：如有不法移送法辦

2019-09-26 15:29

韓國瑜施政報告 竟被綠議員抱怨打斷

2019-09-26 10:55

桃園主辦國慶晚會 9000張門票發送

2019-09-25 23:28

高雄老字號華后飯店傳將歇業！鹽埕「一王一后」說再見

2019-09-26 09:47

日式警察宿舍將拆除 日88歲婦人看新聞來台尋兒時記憶

2019-09-26 16:09

新北中和又爆1例屈公病例 防治範圍擴大到32里

2019-09-26 15:23

童醫院開箱圖文 急診開刀房都上場

2019-09-26 13:05

台南舊城區6老建物變身 吸遊客朝聖

2019-09-25 23:26

穿山甲半年救援40隻 16隻遭野狗咬傷

2019-09-26 07:36

基隆寵物店良莠不齊 評鑑結果公布優等9家也有限改

2019-09-26 10:46

陸客禁自由行發威 墾丁旅宿業已傷皮肉、明年初恐傷骨

2019-09-26 19:26

高市綠議員送辭職書給韓國瑜藍力阻 藍綠激烈衝突互嗆

2019-09-26 11:57

高市議會藍綠衝突 藍控綠營潑咖啡、丟預算書、打人

2019-09-26 13:33

小琉球美麗五爪貝遭盜採 志工心痛「請不要破壞」

2019-09-26 10:47

選舉補助金形同竊取納稅錢？韓國瑜：重大議題共同思考

2019-09-26 12:49

影／144萬張花博卡轉市民卡？ 盧秀燕：收拾善後中

2019-09-26 14:15

新北青春山海線 邀遊客Higher

2019-09-26 12:26

韓國瑜6時散會錯了嗎？他找出陳菊在5時21分就散會

2019-09-26 17:49

嘉市議員李奕德遞補宣示 不負從政初衷

2019-09-26 11:03

北市證實副市長鄧家基10月中去職 議員黃珊珊接任

2019-09-26 17:23

韓國瑜議會備詢 若總統勝選會加大力度衝刺、照顧高雄

2019-09-26 16:10

基隆間歇性大雨累積雨量95毫米 中和路等多處道路積水

2019-09-26 16:09

「陸客不來，我們自己來」 恆春半島民宿業吸客出妙招

2019-09-26 21:28

新店碧潭裝置藝術小天使被推倒 觀旅局要追查

2019-09-26 12:33

雲林縣府爭取7億興建側車道 國道3古坑交流道亂象有解

2019-09-26 13:03

高市議會部分旁聽民眾嗆綠議員 雙方起衝突

2019-09-26 12:18

京華城變更住宅區？ 柯文哲：要務實處理

2019-09-26 12:14

綠營議員砲轟韓國瑜！要求韓欠「三個道歉」

2019-09-26 16:22

抄電表被狗吠出腳踢 宜蘭縣府：傷狗最高可罰7萬5千

2019-09-26 12:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top