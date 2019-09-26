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高雄中小學裝冷氣 家長團體請市府供完整經費

2019-09-26 20:50中央社 高雄26日電

高雄市中小學裝設冷氣，家長團體今天請高雄市府提供完整經費，既為國民義務教育，學生在校所需電費即應完全由政府負擔。教育局回應，現階段積極向中央爭取預算落實所需經費。

高雄市教師職業工會、高雄市各級學校家長會長協會及高雄市心家長協會發布新聞稿表示，去年市長選舉前，韓國瑜出席高雄市教師職業工會舉辦「教育政見說明會」，當場簽署「教育政策訴求」包括「110年底前完成全面安裝中小學教室冷氣，所有相關費用由政府經費支應」。

新聞稿指出，韓國瑜上任後也表達將優先履行對教育的承諾，並透過網路直播宣示啟動「全面在中小學教室安裝冷氣機」。但是，高雄市國中小共約320間學校，第一階段裝設教室冷氣的學校僅有34間，且市府主張「使用者付費」，要學校向學生收取教室的冷氣電費，引發許多家長不滿。

有家長團體認為，學生吹冷氣要「家長買單」，但是官員吹冷氣卻要「人民買單」，為何不依「使用者付費，向政府官員收冷氣電費？」明顯就是兩套標準。

新聞稿表示，當家長質疑「學校憑什麼向學生收電費」，甚至表達「不願意繳費」時，學校老師只能接受家長的情緒、安撫家長並設法讓家長配合，許多第一線的學校行政人員及老師為此感到「非常無奈」。

高雄市教師職業工會理事長董書攸指出，當高溫影響學習時，開冷氣是不得已的「必要措施」，就如同光線不足即必須開燈，並不適用「學生要享受，家長就得交錢」的「使用者付費」概念，難道教室開燈、用電腦也要向學生收費？既為國民義務教育，學生在校所需電費即應完全由政府負擔。

對於家長團體的訴求，高雄市教育局表示，中央應一體適用補助，以減輕地方政府負擔，為學生提供優質的學習空間。現階段將積極向中央爭取預算落實所需經費，以改善中小學校學習環境。

依高市已完成裝設雙機學校為例，平均電費一學期班級每人收費新台幣200元，以減輕學生負擔；使用者付費，但特教生、幼兒園及低收入戶由教育局補助，落實「照顧弱勢」原則。

高雄市中小學裝設冷氣，家長團體今天請高雄市府提供完整經費，既為國民義務教育，學生...
高雄市中小學裝設冷氣，家長團體今天請高雄市府提供完整經費，既為國民義務教育，學生在校所需電費即應完全由政府負擔。圖／本報資料照片
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