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國民黨澎湖競選會報 曾永權盼團結衝出高票

2019-09-26 18:40聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

國民黨副主席曾永權今到國民黨澎湖縣黨部主持韓國瑜競選2020總統澎湖縣競選工作會報，曾永權說，現階段主要任務就是召集競選幹部，並整合中央、地方黨部及競辦3大系統，加強戰力，全國各縣市強化橫向聯繫，團結衝出高票。

曾永權今在國民黨澎湖縣黨部主持韓國瑜競選2020總統澎湖縣競選工作首次會報，國民黨組發會主委李哲華、韓辦執行長林國正等人，與澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲、中評委前縣長王乾發、中常委副議長陳雙全、主委呂永泰等人出席。

曾永權說，現階段有3大任務，首先是召集競選幹部，整合中央和地方黨部、韓國瑜競選辦公室3大系統，加強戰力；這次是總統與立委聯合競選，全國22縣市已陸續完成布局架構，未來將加強橫向聯繫，團結一心衝出高票。

林國正說，今天主要就是整合中央、地方和韓國瑜競辦3系統，韓國瑜競辦這邊由前立委謝國樑擔任窗口，與黨部攜手打選戰，並且總統、立委一起團結作戰。

曾永權說，賴峰偉將擔任澎湖縣競選總部主委，劉陳昭玲則出任後援會長，總統和立委選戰一起作戰，並成立聯合競選總部、聯合看板、聯合文宣及競選活動。縣黨部透露，聯合競選總部暫定10月27日成立，韓國瑜將親臨澎湖懇託拜票。

國民黨副主席曾永權（中）今到國民黨澎湖縣黨部主持韓國瑜競選2020總統澎湖縣競選...
國民黨副主席曾永權（中）今到國民黨澎湖縣黨部主持韓國瑜競選2020總統澎湖縣競選工作會報。記者蔡孟妤／翻攝
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國民黨副主席曾永權（中）今到國民黨澎湖縣黨部主持韓國瑜競選2020總統澎湖縣競選...
國民黨副主席曾永權（中）今到國民黨澎湖縣黨部主持韓國瑜競選2020總統澎湖縣競選工作會報。記者蔡孟妤／翻攝
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國民黨副主席曾永權今到國民黨澎湖縣黨部主持韓國瑜競選2020總統澎湖縣競選工作會報。記者蔡孟妤／翻攝
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韓國瑜澎湖曾永權

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