國民黨澎湖競選會報 曾永權盼團結衝出高票

2019-09-26 18:40 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



國民黨副主席曾永權今到國民黨澎湖縣黨部主持韓國瑜競選2020總統澎湖縣競選工作會報，曾永權說，現階段主要任務就是召集競選幹部，並整合中央、地方黨部及競辦3大系統，加強戰力，全國各縣市強化橫向聯繫，團結衝出高票。

曾永權今在國民黨澎湖縣黨部主持韓國瑜競選2020總統澎湖縣競選工作首次會報，國民黨組發會主委李哲華、韓辦執行長林國正等人，與澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲、中評委前縣長王乾發、中常委副議長陳雙全、主委呂永泰等人出席。

曾永權說，現階段有3大任務，首先是召集競選幹部，整合中央和地方黨部、韓國瑜競選辦公室3大系統，加強戰力；這次是總統與立委聯合競選，全國22縣市已陸續完成布局架構，未來將加強橫向聯繫，團結一心衝出高票。

林國正說，今天主要就是整合中央、地方和韓國瑜競辦3系統，韓國瑜競辦這邊由前立委謝國樑擔任窗口，與黨部攜手打選戰，並且總統、立委一起團結作戰。