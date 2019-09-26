拚外交！三地門與馬紹爾艾彭環礁市將締結姐妹市

2019-09-26 18:40 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



拚外交！我邦交國目前僅剩15國，其中馬紹爾群島與我建交邁入第21年，雙邊關係依舊穩固。屏縣府今年7月中旬，與該國米利環礁市締結姐妹市，而好事連莊，艾彭環礁市長今天造訪屏東三地門鄉，雙方約定將締結姐妹市，加強文化、教育、農業等交流。

馬紹爾群島艾彭環礁市長狄布姆，來台參加2019台灣智慧農業周，今天特地走訪三地門鄉，為締結姐妹市進行意見交換。三地門鄉長車牧勒薩以、代表會主席陳忠雄、縣議員江金妹等人以傳統歌謠迎賓，並致贈排灣族琉璃手鍊，令狄布姆愛不釋手，順勢將原先配戴的貝殼串手鍊拆下回贈，彰顯雙邊關係能友好發展。

狄布姆表示屏東沿路風景有許多香蕉樹，讓她感受彷彿回到馬紹爾，認為南島語系民族不僅語言相似，就連生活環境也雷同。這回到三地門鄉訪問，感受到原鄉熱情，日後與三地門鄉締結姊妹市的規畫，艾彭環礁市已經做好準備。