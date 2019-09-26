親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

遭韓國瑜罵粗俗、下流不堪 呱吉說明大港演出原因

張鈞甯讓邱澤碰軟釘子 1天翻案： 造成困擾

高雄老字號華后飯店傳歇業 房東：只是整修翻新

2019-09-26 18:09聯合報 記者邱奕能╱即時報導

在高雄鹽埕經營數三、四十年的「華后大飯店」傳10月歇業，今門口掛出「內部整修暫停營業」紙張，鹽埕區「一王一后」飯店相繼說再見，讓民眾不禁唏噓風光不再。由於業者尚未出面，今房東僅說，只是要整修。

華后歇業訊息一出，鄰居聽聞後莫不感嘆說，過去七賢路一帶風光一時無兩，哈瑪星港口、高雄港都有漁船、商船入港，飯店業成績輝煌，但隨著時代變遷，生活型態轉移，華后飯店原本想要靠陸客經營，但後因陸客不來，業者苦撐下，只能歇業。

至於華后飯店是否賣出？業者雖未出面表態，但房東表示，是希望能與時代銜接，飯店預計將要整修翻新，大概需要耗費1、2個月時間。

在高雄鹽埕經營數三、四十年的「華后大飯店」傳10月將歇業，今門口已貼著「內部整修...
在高雄鹽埕經營數三、四十年的「華后大飯店」傳10月將歇業，今門口已貼著「內部整修暫停營業」紙張，隨著鹽埕區知名的「一王一后」飯店相繼說再見，讓附近住戶莫不唏噓風光不再。記者邱奕能／攝影
分享
在高雄鹽埕經營數三、四十年的「華后大飯店」傳10月將歇業，今門口已貼著「內部整修...
在高雄鹽埕經營數三、四十年的「華后大飯店」傳10月將歇業，今門口已貼著「內部整修暫停營業」紙張，隨著鹽埕區知名的「一王一后」飯店相繼說再見，讓附近住戶莫不唏噓風光不再。記者邱奕能／攝影
分享
在高雄鹽埕經營數三、四十年的「華后大飯店」傳10月將歇業，今門口已貼著「內部整修...
在高雄鹽埕經營數三、四十年的「華后大飯店」傳10月將歇業，今門口已貼著「內部整修暫停營業」紙張，隨著鹽埕區知名的「一王一后」飯店相繼說再見，讓附近住戶莫不唏噓風光不再。記者邱奕能／攝影
分享

陸客房東

相關新聞

遭韓國瑜罵粗俗、下流不堪 呱吉說明大港演出原因

2019-09-26 17:53

韓國瑜6時散會錯了嗎？他找出陳菊在5時21分就散會

2019-09-26 17:49

綠營議員砲轟韓國瑜！要求韓欠「三個道歉」

2019-09-26 16:22

質詢韓國瑜 陳致中砲轟「混跑騙推」

2019-09-26 17:53

青年局100億預算何在？ 綠議員要韓國瑜捐選舉補助款

2019-09-26 17:47

高市議會質詢引發衝突 綠議員批議事不公

2019-09-26 17:11

高市綠要韓國瑜3道歉 藍問陳菊要不要為負債天坑道歉？

2019-09-26 17:06

抽籤才質詢？綠委酸：內政委員會沒三個聖筊不得質詢

2019-09-26 16:46

韓國瑜議會備詢 若總統勝選會加大力度衝刺、照顧高雄

2019-09-26 16:10

台南林波夫婦環島送愛 行腳到金門放送愛心手作饅頭

2019-09-26 15:59

藍議員追氣爆善款大港開唱 韓國瑜：如有不法移送法辦

2019-09-26 15:29

鳳山溪浮渣汙染 環保局查獲食品公司違法排廢水

2019-09-26 15:00

高市民進黨議員換質詢 下午集中火力轟韓國瑜

2019-09-26 14:51

綠要韓國瑜辭職 兩黨混戰

2019-09-26 14:23

戰地變勝境 馬祖開放觀光25周年

2019-09-26 14:14

高市議會藍綠衝突 藍控綠營潑咖啡、丟預算書、打人

2019-09-26 13:33

選舉補助金形同竊取納稅錢？韓國瑜：重大議題共同思考

2019-09-26 12:49

綠議員聲淚俱下 批「高雄市議會最黑暗的一天」

2019-09-26 12:25

高市議會部分旁聽民眾嗆綠議員 雙方起衝突

2019-09-26 12:18

高市綠議員送辭職書給韓國瑜藍力阻 藍綠激烈衝突互嗆

2019-09-26 11:57

高市議會質詢採登記抽籤 韓國瑜：高度尊重配合議會

2019-09-26 11:18

高市綠議員要韓國瑜辭職 藍議員護航爆衝突

2019-09-26 11:13

韓國瑜施政報告 竟被綠議員抱怨打斷

2019-09-26 10:55

小琉球美麗五爪貝遭盜採 志工心痛「請不要破壞」

2019-09-26 10:47

質詢韓國瑜抽籤靠運氣 安全名單綠5人藍7人

2019-09-26 10:12

金湖打火兄弟臉譜 素描壁畫超像的

2019-09-26 00:02

愛情摩天輪 高港土開公司納入開發

2019-09-25 23:41

韓國瑜今施政報告 個別質詢採抽籤

2019-09-25 23:39

高雄周六反毒會師 韓國瑜為志工授旗

2019-09-25 23:37

墾丁白砂沙灘設路障 挨批煞風景

2019-09-25 23:35

高市國慶限量禮包 1組1450元

2019-09-25 23:34

陳菊質詢可以縮短 孫大千：韓國瑜準時開會散會不行？

2019-09-25 17:13

影／墾丁白砂海天一色美景 墾管處堆放路障挨批煞風景

2019-09-25 17:11

韓國瑜訪視國小雙語教育 小朋友約一起上課PK英文

2019-09-25 17:05

與議員攜手考察市政 韓國瑜：施政有100多個亮點

2019-09-25 17:02

屏東拚100%民生綠電2年內達標 進度仍落後三分之二

2019-09-25 16:52

破除假日不關心市政傳言 韓國瑜訂周末參加反毒大會師

2019-09-25 16:17

高市議員市政考察 韓國瑜選3大亮點並全程陪同

2019-09-25 15:22

TANET 2019臺灣網際網路研討會 駭客與防禦者互相攻防

2019-09-25 14:50
看更多

熱門文章

蘆竹區長與女議員爆婚訊 鄭文燦將早一步調動人事

2019-09-26 10:02

影／每天水煮蛋+跑步月瘦8公斤 林右昌重訓嗆陳其邁會輸

2019-09-25 21:45

綠議員聲淚俱下 批「高雄市議會最黑暗的一天」

2019-09-26 12:25

影／大巨蛋核准施作1、2樓外牆 議員驚呼：快蓋好了

2019-09-26 15:03

接任台北市副市長 黃珊珊證實：曾獲徵詢、樂意幫忙

2019-09-26 15:50

質詢韓國瑜抽籤靠運氣 安全名單綠5人藍7人

2019-09-26 10:12

開始揪團！白晝之夜下周登場 捷運、公車都加開班次

2019-09-25 19:02

高市綠議員要韓國瑜辭職 藍議員護航爆衝突

2019-09-26 11:13

影／台中康橋附近眼鏡蛇出沒 民眾嚇得「罵罵號」

2019-09-26 13:55

主人往生留下43隻犬貓無人照料 動保處盼社會愛心認養

2019-09-26 09:35

韓國瑜施政報告 竟被綠議員抱怨打斷

2019-09-26 10:55

全台最美南迴公路安朔-草埔段 年底通車

2019-09-25 23:28

藍議員追氣爆善款大港開唱 韓國瑜：如有不法移送法辦

2019-09-26 15:29

台南車站前 國賓大樓年底拉皮

2019-09-25 23:12

高雄老字號華后飯店傳將歇業！鹽埕「一王一后」說再見

2019-09-26 09:47

桃園主辦國慶晚會 9000張門票發送

2019-09-25 23:28

高市綠議員送辭職書給韓國瑜藍力阻 藍綠激烈衝突互嗆

2019-09-26 11:57

嘉義市立美術館變更設計 預計明年中開館

2019-09-25 19:07

穿山甲半年救援40隻 16隻遭野狗咬傷

2019-09-26 07:36

台南舊城區6老建物變身 吸遊客朝聖

2019-09-25 23:26

基隆寵物店良莠不齊 評鑑結果公布優等9家也有限改

2019-09-26 10:46

選舉補助金形同竊取納稅錢？韓國瑜：重大議題共同思考

2019-09-26 12:49

新北青春山海線 邀遊客Higher

2019-09-26 12:26

童醫院開箱圖文 急診開刀房都上場

2019-09-26 13:05

高市議會藍綠衝突 藍控綠營潑咖啡、丟預算書、打人

2019-09-26 13:33

桃園舉債高負擔大 藍議員批鄭文燦「了尾仔囝」

2019-09-25 19:38

新北中和又爆1例屈公病例 防治範圍擴大到32里

2019-09-26 15:23

影／國旗屋4萬多面國旗海 迎接第25周年國慶日升旗

2019-09-25 19:22

影／144萬張花博卡轉市民卡？ 盧秀燕：收拾善後中

2019-09-26 14:15

小琉球美麗五爪貝遭盜採 志工心痛「請不要破壞」

2019-09-26 10:47

日式警察宿舍將拆除 日88歲婦人看新聞來台尋兒時記憶

2019-09-26 16:09

柯文哲要議員示範黨務政務怎麼分開 她批柯不如韓國瑜

2019-09-25 18:19

新店碧潭裝置藝術小天使被推倒 觀旅局要追查

2019-09-26 12:33

京華城變更住宅區？ 柯文哲：要務實處理

2019-09-26 12:14

高市議會部分旁聽民眾嗆綠議員 雙方起衝突

2019-09-26 12:18

台開新天堂樂園打造花蓮地標 一年人潮逾250萬人次

2019-09-25 19:11

小石虎疑似再遭犬殺 南投今年第2起

2019-09-25 18:30

基隆間歇性大雨累積雨量95毫米 中和路等多處道路積水

2019-09-26 16:09

嘉市議員李奕德遞補宣示 不負從政初衷

2019-09-26 11:03

抄電表被狗吠出腳踢 宜蘭縣府：傷狗最高可罰7萬5千

2019-09-26 12:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top