質詢韓國瑜 陳致中砲轟「混跑騙推」

2019-09-26 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



民進黨高雄市議員陳致中質詢時說，他認定市長韓國瑜之後會請假，總質詢已無法問到市長，並不滿這兩天施政報告質詢時間被限縮，還酸韓國瑜沒有誠信，上網搜尋韓國瑜就是「混跑騙推」4個字。韓國瑜則反駁強調「我沒有不誠信！」

對議會準時下午6點結束，陳致中質詢時說，議員質詢時間被限縮，市長備詢痛苦也這兩天而已，總質詢時有心理準備問不到市長本人，這兩天讓議員暢所欲言，「依你口才機智也不會被問倒啊，社會印象是你被掩護落跑，對你也不公平」。

陳致中說，他認定韓之後一定會請假，總質詢已無法質詢韓，施政報告的質詢時間，應尊重議員質詢權，不需開民主倒車，躲得了一時，逃不了一世，堂堂正正總統參選人，不必拖國民黨議員下水，他有信心，大選後韓還是得回到議會。

陳致中還說，最近做民調，朱立倫跟韓國瑜配，民調比較高，「但你要自甘墮落、自我毀滅，10個朱立倫也救不了你，你以前意氣風發，躲這種質詢沒必要，除非你作賊心虛」，這次要嚴重譴責開民主倒車行為。

他還說，要要求一個人誠信，要先確定對方知道誠信兩字的意義，韓說要高雄國際機場，但去中部演講也說中部要國際大機場，但一個國際大機場要3、4千億，2個機場要8千億，如何辦到？先蓋哪一座？

韓國瑜答詢時強調「我沒有不誠信」，他理想的台灣建設，高雄最需要國際機場，但跟中不比，不是先後，是能一起就一起，但政府不會有這麼多錢，可以考慮結合國際投資資金。

韓未答完，陳致中即打斷說，2個機場要8千多億不可能，還有說要重啟核四，要安全沒有疑慮、民眾同意，但核四在斷層帶，是在危險地帶，「你說重啟核四，能保證安全無虞嗎？核廢料怎麼處理？你講話都不用評估耶」。陳致中還酸說，要上網搜尋韓國瑜，就蒐4個字「混跑騙推」。