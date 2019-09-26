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高市議會質詢引發衝突 綠議員批議事不公

2019-09-26 17:11聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

高雄市長韓國瑜今到議會報告備詢，結果引發藍綠議員衝突，民進黨議員林宛蓉、陳慧文下午質詢時批評主持議事副議長陸淑美不公，陳慧文並指今天是議會最黑暗一天，源頭來自韓國瑜要選總統，議會質詢時間才被修改。

林宛蓉說，國民黨議員作賊喊捉賊，睜眼說瞎話，今是議會最傲慢的一天，議員爭取發言權，竟然被阻饒，主席陸淑美議員主持議事不公，「國民黨來亂時應該制止並暫停，妳竟沒有還給我們時間，妳是初選押錯，現在要示好是不是？」

陳慧文說，今天是議會最黑暗一天，源頭都是來自韓國瑜要選總統，「現在你選情是全黨要救你一個，國民黨團才不得不傾盡力量更改規則，哪個議會6點散會，頂多延長半小時？議員要質詢要抽籤，監督市政還要抽籤，荒謬。」

陳慧文說，104年康裕成當議長時，當時縣市合併，為讓議員能充分表達，將總質詢60分改成45分，部門質詢2天改為2天半，當時康提出修正也進入表決，國民黨也沒表達反對，怎麼現在說是兩套標準。

陳慧文說，早上衝突，陸淑美也是幫兇，鄭孟洳只是要拿辭職書卻被國民黨圍住，民進黨團要求時間暫停，陸淑美主持議會規則，卻說時間繼續，嚴重忽視民進黨質詢時間，「是不是妳有壓力，妳女兒要選立委，妳不得不表達忠誠團結？」

陳慧文還說，國民黨議員對小孩子說，看到韓要喊總統好，讓她看了寒心，這是馬屁文化；她也接到家長投訴說左營國中有一套自編美語教材，校長寫序言2019高雄市長願景貨出得去、人進得來，高雄發大財等語，再見證馬屁文化無上限。

韓國瑜說，昨到成功國小，看高雄市踏出雙語教育，財政困難也抽出錢來推動，昨天重點是推動雙語教育，外面不知道發生什麼事情，他聽到後說拜託叫市長就好；至於美語教材，他不知道上下文，重點是培養下代國際移動能力，希望市議會全力支持，培養下一代更強大。

高雄市長韓國瑜到議會報告並備詢。記者蔡孟妤／攝影
高雄市長韓國瑜到議會報告並備詢。記者蔡孟妤／攝影
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韓國瑜國民黨民進黨

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