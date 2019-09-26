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高市綠要韓國瑜3道歉 藍問陳菊要不要為負債天坑道歉？

2019-09-26 17:06聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市民進黨籍議員今天下午在質詢時以天下雜誌的縣市長施政滿意度評比抨高雄市長韓國瑜，也要韓國瑜給高雄 市民3個道歉，國民黨議員立刻給高雄市政府說明的機會，並回問民進黨議員，高雄市負債3000多億元、去年大雨造成5000多個天坑，前市長陳菊要不要向高雄市民道歉？

國民黨議員黃香菽、陳美雅、鍾易仲下午聯合質詢，就民進黨議員拿天下雜誌的調查要韓國瑜道歉之事，給市府研考會主委李銘義說明的機會。

李銘義表示，天下的調查，詢問受訪者覺得那一位市長施政最好？韓國瑜是全台20多個縣市中最好的第三名；在調查中，高雄市的經濟表現，經濟力小降一名，施政力上升兩名，還有環境力、文教力、社福力五力以內是持平，所以，總體的成績是持平。

李銘義表示，天下雜誌的調查雖有1萬4000多名抽樣的民眾，可是在20多個縣市中， 每一縣市不到1068人，不到信心指數3趴的誤差，天下也自己承認最高誤差是7趴；民調有7趴的誤差率是非常可怕的，因為民調每一年可能差一點多，所以名次上的升降可以理解，只是把主觀指標與客觀指標一起去評比，稱之為調和式民調，不符合民調的基本原則。

黃香菽針對民進黨議員康裕成等要韓國瑜給高雄市民的3個道歉表示，問政要回歸市政與理性，民進黨說要道歉，那麼高雄市負債3000多億、5000個天坑，陳菊要不要道歉？民進黨議員、立委一直唱衰高雄，要不要道歉？

民進黨議員高閔琳說上午議會的爭執混亂中被陳美雅打，陳美雅反指民進黨議員罵拿咖啡潑國民黨議員，一邊說一邊哽咽了起來，她表示被某民進黨議員辱罵，她請對方不要言語暴力，只撥對方一下，竟然被襲胸，請高雄市民申張正義。

高雄市國民黨籍議員全力為市長韓國瑜的施政辯護。記者楊濡嘉／攝影
高雄市國民黨籍議員全力為市長韓國瑜的施政辯護。記者楊濡嘉／攝影
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韓國瑜民進黨高雄市陳菊

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