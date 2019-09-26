健身連鎖店教練超有愛 喜憨兒擁有專屬律動體操

2019-09-26 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄市旗山天鵝堡全日照顧一群老憨兒，其中3分之1住民已無家人支持。健身品牌World Gym發起公益活動，合捐百萬給喜憨兒基金會運用，教練群更替憨兒設計專屬課程，今天專程南下授課，這套客製化健身操也可透過影片對外教學。

喜憨兒基金會指出，多數憨兒在35歲後身體機能快速退化，父母也無可避免的年邁與凋零，為此基金會成立全日型照顧機構，旗山天鵝堡目前收容90位服務對象，扣除政府福利補助，部分住民缺少家人資助不足費用，須需求慈善機構協助。

得知老憨兒照護需求，連鎖健身俱樂部World Gym發起生日慶公益減重計劃，號召近2000位會員響應，另加企業加碼，合計捐贈100萬元，今天下午，總裁柯約翰帶領幹部群參訪天鵝堡，代表捐贈支票給基金會。

除集資關懷憨兒老年生活外，World Gym發揮專長，專程帶來一套客製化課程當「禮物」。捐贈儀式結束後，有氧教練群教導憨兒學習5分鐘健身操，逐一分解動作，最後搭配音樂一起律動。

在專業老師指導下，憨兒們跟著踏步、伸展肢體。有氧操教練SaSa說，約花一周時間蒐集資料與諮詢專業社工，最後設計出低衝擊度、距離地板又不會太高的律動課程，整體來說，這套健身操重複動作多且活潑，錄製成影片方便更多人學習。