綠營議員砲轟韓國瑜！要求韓欠「三個道歉」

2019-09-26 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市議會今天下午進行市政質詢，民進黨籍議員康裕成、高閔琳、簡煥宗、何權峰聯合質詢。康裕成逼問市長韓國瑜，指韓欠3個道歉，「民調最後，要道歉！賴給花媽，要道歉！一直說謊，要道歉！」但未給市長說明機會，韓坐席上不發一語。

綠營議員對時間錙銖必較，先要求韓國瑜應「即問即答」，不必要主席再請市長回答，爭取多幾秒的時間。

議員高閔琳指今天是市議會「最黑暗的一天」，韓在立法院任立委時也是出手打人；現在市長任內，竟然讓高雄市治安敗壞，國民黨議員用肢體、言語暴力干擾阻撓，場外還有韓粉對議員進行辱罵攻擊。

議員簡煥宗請問韓國瑜，10月的議員總質詢時間，會不會出席？韓國瑜請議員不要抹黑高雄市，目前沒有請假計畫，有的話一定會向議會和議員報告。議員請人事處長說明，韓市長是否還有假可請？人事處表示，公務員依法不用扣薪的事假有7天，韓有法定14天的休假。