韓國瑜議會備詢 若總統勝選會加大力度衝刺、照顧高雄

2019-09-26 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜今到議會施政報告與質詢，被議員問及參選總統動機及選上如何幫助高雄，韓國瑜說，一開始的確沒想到，但希望他參選聲浪大，他當市長後，發現要打造高雄為全台首富，需要中央協助，但他感覺不出來。未來他若勝選，會加大力度衝刺高雄、照顧高雄。

高雄市議會下午質詢，國民黨議員黃香菽請韓國瑜報告一下政見落實程度，韓國瑜說，目前路平已經鋪220條道路、下水道中小排側溝2930公里、觀光客460萬人，比去年同期成長21%；農漁產外銷成長80%、就業增加1萬5300人等，市府並成立工策會、青年局，會加大力度幫助青創、住房等問題，施政估計有100個亮點。

黃香菽說，市議會有舉辦市政考察，看了許多亮點，是讓市民有感的東西，招商引資過去都沒做這麼好，辛苦打拚，還有副市長住院，讓人看了難過，卻仍被抹黑，是國民黨團不樂見的。

國民黨議員李雅芬問說，有些人一直批評落跑市長，什麼動機讓市長參選總統？選上後如何幫助高雄轉型？韓國瑜說，這個問題他心裡縈繞很久，因國內外參選聲浪巨大，他剛開始的確沒想到。

韓國瑜說，當參選聲浪大後，他當市長，逐步發現要打造高雄全台首富，需要中央協助，但他感覺不出來。他說，一是需要中央鉅額大量補助，若不給，給政策；若不給政策，給祝福；但感覺補助、政策、祝福3項，中央執政都感覺不出來。

韓國瑜說，在負債3300億元下，要幫助高雄，讓他感到憂心，局處縮編預算，但市民期待大，該做的無法放鬆，中央補助100億元，是各局處一個一個踏破鐵鞋、拜託申請來，如登革熱的補助一樣。

他說，中央不給補助，至少給政策，包括國際機場等，但他覺得時常被中央打臉，某些民進黨議員近乎嘲諷羞辱，市府不停擦亮招牌，但有一群人不停潑墨汁，一點事情都被放大，「台東可以撿到海洛因，如在高雄撿到，摸良心講，市府會被罵成什麼樣子？」同樣下大雨，很多縣市淹水，高雄很快退水，但高雄被罵慘。