台南林波夫婦環島送愛 行腳到金門放送愛心手作饅頭

2019-09-26 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



台南市林波、靳寶儀夫婦，5年來開著滿載製作饅頭的工具及食材的小貨車環島送愛，為弱勢團體免費提供健康養生的饅頭，足跡已跑遍全台灣各鄉鎮無數次，今年是饅頭車第一次登陸金門，他們得知金門家扶中心目前在籌措建館基金，將於本周日在金門家扶中心大門口，製作手工黑糖饅頭義賣，並將當日所得，全數捐給金門家扶中心，用以興建兒童扶幼館。

金門家扶中心主任李桂平表示，環島饅頭林波、靳寶儀伉儷年輕時是在台南地區知名的糕餅店擔任大師傅，該家店家的蜂蜜生日蛋糕遠近馳名，就是出自於林波之手，林波伉儷後來創業經營粽子工廠，從4年前的端午節後開始，粽子工廠就暫時打烊，夫婦2人開著發財車開始「環島做饅頭、愛心送幸福」的行動，每年都出發開往各地不同的據點，整個台灣跑透透，將愛心散播在各個偏鄉和弱勢族群身上。

林波夫婦一路開著小貨車前行，無論食、衣、住、行都在車上，他們為了不造成他人困擾，洗澡睡覺有時都在貨車上解決，雖然辛苦但樂在其中。問他們為何不願住民宿或飯店，他們說這樣更接近在地人群，而且民宿再怎麼便宜，兩夫婦也要花1000元住宿費，剛好可購買2包麵粉，讓更多人可以分享到環島饅頭的喜悅。目前環島饅頭車晚上則駐泊在料羅順濟宮前廣場，林波夫婦以車為家怡然自得。

環島饅頭林波伉儷表示，4年前因某些事情，因緣際會而改變了他們的人生觀重新體會人生的真諦，因此夫婦2人決定在主要工作完成後，每年撥個半年的時間，快樂行腳到各鄉鎮，環島關懷自己住的土地，並且沿途在各收容機構、社福單位教導大家親手做幸福饅頭，吃得健康吃得快樂。近期更深入偏遠鄉鎮學校或各類社區協會，指導學童及民眾做出健康又Q彈的饅頭，除親手做健康饅頭外，並推廣安全食物的概念。