藍議員追氣爆善款大港開唱 韓國瑜：如有不法移送法辦

2019-09-26 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市議會國民黨團議員今天質詢高雄市長韓國瑜，促韓國瑜和市府要續追氣爆善款是否運用得當、大港開唱受補助單位有無違法、二階輕軌購車有無弊端，韓國瑜表示氣爆善款、輕軌二階購車案，都已請政風處移送檢調偵辦，大港開唱會先請政風調查，如有不法，也會移送司法單位調查，同時請文化局加強協助高雄本地年輕文創、藝術文化團體，藉著這些年輕朋友的努力，讓大家對高雄刮目相看。

國民黨議員邱于軒播放大港開唱的片段影片，指台上的表演者以生殖器形容韓國瑜，並說還有脫下褲子用下體夾筷子、把女性的內褲套在頭上等的不雅內容，質疑難道這就是高雄市政府文化局舉辦的大港開唱的內容？

議員陳美雅說，高雄市政府和文化部補助藝術，都沒有話說 但如果有人在台上爆粗口，卻說這是藝術，她就接到家長的投訴，大港開唱在公開場合的言論涉羞辱高雄市民，這是藝術嗎？她支持音樂，但反對有人在表演台上爆粗口。

議員陳麗娜再追氣爆善款運用情形，指裝置藝術在營建署的估計，一平方公尺約1880元，高雄市政府高一點，約2000元一平方公尺，如果以1939平方公尺算，差不多365萬到380萬元，可是這項工程用了2400多萬，還不含設計費 這有沒有問題？另外，律師費花了6000多萬元，還有其他的加起來差不多1億元，可是市府法制局評估出來，根本不需要這麼多律師費。

陳麗娜又提及觀光局的錢只有17%用在災區，消防局有一筆2.9億元未進善款的45億元中；如果市府不查這些，能再往前走嗎？

國民黨團也提二階輕軌工程未完成，30億元的車廂已進來，可是中央還未把這30億元撥給高雄，也未見民進黨議員、立委為高雄向中央爭取。

韓國瑜表示，善款捐贈人士和其他民眾都在問一個問題，高雄市氣爆案善款到底是怎麼用的？如果這個問題我們沒有弄清楚，高雄人無法讓人家認同，打一個問號之後 對高雄形象不是很好。

「所以我覺得氣爆善款案，還有輕軌二階購車案，都已請政風處移送檢調偵辦，我們希望檢調偵辦的結果出來，讓市民朋友和廣大的善心人士能夠了解，到底錢是怎麼用的，合法 合情、合理，一定要對所有民眾做個交代。」韓國瑜說，消防局也要如實把資料提供給議員，請議員指正，這沒有問題的。

韓國瑜說，高雄市政府從他上任以來，4個字：「沒有祕密」，市政府所有用人、用錢、推動政策，沒有祕密，所有的讓太陽光一曬，清清楚楚，讓議員了解，也讓所有市民也了解，這才是負責任的政府，議員要調什麼資料，市府百分之百全力配合。

對於大港開唱，韓國瑜表示，先讓政風處通盤了解，如有不法的行為、不法的可能，會移送檢調。

他表示，議員放的片子，他過去沒有看過，沒有想到他們表演的中間會這麼粗俗下流不堪，這已不是藝術了。