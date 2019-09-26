親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

接任台北市副市長 黃珊珊證實：曾獲徵詢樂意幫忙

藍議員追氣爆善款大港開唱 韓國瑜：如有不法移送法辦

2019-09-26 15:29聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市議會國民黨團議員今天質詢高雄市長韓國瑜，促韓國瑜和市府要續追氣爆善款是否運用得當、大港開唱受補助單位有無違法、二階輕軌購車有無弊端，韓國瑜表示氣爆善款、輕軌二階購車案，都已請政風處移送檢調偵辦，大港開唱會先請政風調查，如有不法，也會移送司法單位調查，同時請文化局加強協助高雄本地年輕文創、藝術文化團體，藉著這些年輕朋友的努力，讓大家對高雄刮目相看。

國民黨議員邱于軒播放大港開唱的片段影片，指台上的表演者以生殖器形容韓國瑜，並說還有脫下褲子用下體夾筷子、把女性的內褲套在頭上等的不雅內容，質疑難道這就是高雄市政府文化局舉辦的大港開唱的內容？

議員陳美雅說，高雄市政府和文化部補助藝術，都沒有話說　但如果有人在台上爆粗口，卻說這是藝術，她就接到家長的投訴，大港開唱在公開場合的言論涉羞辱高雄市民，這是藝術嗎？她支持音樂，但反對有人在表演台上爆粗口。

議員陳麗娜再追氣爆善款運用情形，指裝置藝術在營建署的估計，一平方公尺約1880元，高雄市政府高一點，約2000元一平方公尺，如果以1939平方公尺算，差不多365萬到380萬元，可是這項工程用了2400多萬，還不含設計費　這有沒有問題？另外，律師費花了6000多萬元，還有其他的加起來差不多1億元，可是市府法制局評估出來，根本不需要這麼多律師費。

陳麗娜又提及觀光局的錢只有17%用在災區，消防局有一筆2.9億元未進善款的45億元中；如果市府不查這些，能再往前走嗎？

國民黨團也提二階輕軌工程未完成，30億元的車廂已進來，可是中央還未把這30億元撥給高雄，也未見民進黨議員、立委為高雄向中央爭取。

韓國瑜表示，善款捐贈人士和其他民眾都在問一個問題，高雄市氣爆案善款到底是怎麼用的？如果這個問題我們沒有弄清楚，高雄人無法讓人家認同，打一個問號之後　對高雄形象不是很好。

「所以我覺得氣爆善款案，還有輕軌二階購車案，都已請政風處移送檢調偵辦，我們希望檢調偵辦的結果出來，讓市民朋友和廣大的善心人士能夠了解，到底錢是怎麼用的，合法　合情、合理，一定要對所有民眾做個交代。」韓國瑜說，消防局也要如實把資料提供給議員，請議員指正，這沒有問題的。

韓國瑜說，高雄市政府從他上任以來，4個字：「沒有祕密」，市政府所有用人、用錢、推動政策，沒有祕密，所有的讓太陽光一曬，清清楚楚，讓議員了解，也讓所有市民也了解，這才是負責任的政府，議員要調什麼資料，市府百分之百全力配合。

對於大港開唱，韓國瑜表示，先讓政風處通盤了解，如有不法的行為、不法的可能，會移送檢調。

他表示，議員放的片子，他過去沒有看過，沒有想到他們表演的中間會這麼粗俗下流不堪，這已不是藝術了。

他說，高雄本地還是有很多年輕的朋友充滿理想充滿創意，高雄市政府有責任讓本地的文創的、樂團、藝術表演者有一個舞台，以及得到一些經費的贊助；因此，除了調查大港開唱之外，對於高雄市本地的年輕朋友，要有更具體的辦法來協助他們，高雄的文創事業藉著這些年輕朋友的努力，讓大家刮目相看，他已交代文化局要加速開發本地年輕朋友文創團體，並從旁協助他們。

高雄市國民黨議員續追氣爆善款用途和大港開唱是否涉不法，市長韓國瑜表示如有不法，會...
高雄市國民黨議員續追氣爆善款用途和大港開唱是否涉不法，市長韓國瑜表示如有不法，會移送法辦。記者楊濡嘉／攝影
分享

韓國瑜高雄市大港開唱

相關新聞

綠營議員砲轟韓國瑜！要求韓欠「三個道歉」

2019-09-26 16:22

韓國瑜議會備詢 若總統勝選會加大力度衝刺、照顧高雄

2019-09-26 16:10

抽籤才能質詢？綠委酸：內政委員沒三個聖筊不得質詢

2019-09-26 16:46

台南林波夫婦環島送愛 行腳到金門放送愛心手作饅頭

2019-09-26 15:59

鳳山溪浮渣汙染 環保局查獲食品公司違法排廢水

2019-09-26 15:00

高市民進黨議員換質詢 下午集中火力轟韓國瑜

2019-09-26 14:51

綠要韓國瑜辭職 兩黨混戰

2019-09-26 14:23

戰地變勝境 馬祖開放觀光25周年

2019-09-26 14:14

高市議會藍綠衝突 藍控綠營潑咖啡、丟預算書、打人

2019-09-26 13:33

選舉補助金形同竊取納稅錢？韓國瑜：重大議題共同思考

2019-09-26 12:49

綠議員聲淚俱下 批「高雄市議會最黑暗的一天」

2019-09-26 12:25

高市議會部分旁聽民眾嗆綠議員 雙方起衝突

2019-09-26 12:18

高市綠議員送辭職書給韓國瑜藍力阻 藍綠激烈衝突互嗆

2019-09-26 11:57

高市議會質詢採登記抽籤 韓國瑜：高度尊重配合議會

2019-09-26 11:18

高市綠議員要韓國瑜辭職 藍議員護航爆衝突

2019-09-26 11:13

韓國瑜施政報告 竟被綠議員抱怨打斷

2019-09-26 10:55

小琉球美麗五爪貝遭盜採 志工心痛「請不要破壞」

2019-09-26 10:47

質詢韓國瑜抽籤靠運氣 安全名單綠5人藍7人

2019-09-26 10:12

金湖打火兄弟臉譜 素描壁畫超像的

2019-09-26 00:02

愛情摩天輪 高港土開公司納入開發

2019-09-25 23:41

韓國瑜今施政報告 個別質詢採抽籤

2019-09-25 23:39

高雄周六反毒會師 韓國瑜為志工授旗

2019-09-25 23:37

墾丁白砂沙灘設路障 挨批煞風景

2019-09-25 23:35

高市國慶限量禮包 1組1450元

2019-09-25 23:34

陳菊質詢可以縮短 孫大千：韓國瑜準時開會散會不行？

2019-09-25 17:13

影／墾丁白砂海天一色美景 墾管處堆放路障挨批煞風景

2019-09-25 17:11

韓國瑜訪視國小雙語教育 小朋友約一起上課PK英文

2019-09-25 17:05

與議員攜手考察市政 韓國瑜：施政有100多個亮點

2019-09-25 17:02

屏東拚100%民生綠電2年內達標 進度仍落後三分之二

2019-09-25 16:52

破除假日不關心市政傳言 韓國瑜訂周末參加反毒大會師

2019-09-25 16:17

高市議員市政考察 韓國瑜選3大亮點並全程陪同

2019-09-25 15:22

TANET 2019臺灣網際網路研討會 駭客與防禦者互相攻防

2019-09-25 14:50

永安石斑魚節嚴選主廚上菜 10道料理7道有龍膽石斑

2019-09-25 14:49

他罹大腸癌58歲才當房仲 8年後創業當店東

2019-09-25 12:18

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

金門消防役男超有才 畫出不一樣的消防猛男

2019-09-25 19:09

韓國瑜明施政報告 高市議員要質詢須抽籤拚運氣

2019-09-25 16:18

愛情摩天輪有譜？土開公司已納入港區招商項目

2019-09-25 16:14
看更多

熱門文章

H&M進駐台南設點 台南人樂「終於要來了」

2019-09-25 18:18

陳菊質詢可以縮短 孫大千：韓國瑜準時開會散會不行？

2019-09-25 17:13

影／每天水煮蛋+跑步月瘦8公斤 林右昌重訓嗆陳其邁會輸

2019-09-25 21:45

蘆竹區長與女議員爆婚訊 鄭文燦將早一步調動人事

2019-09-26 10:02

綠議員聲淚俱下 批「高雄市議會最黑暗的一天」

2019-09-26 12:25

質詢韓國瑜抽籤靠運氣 安全名單綠5人藍7人

2019-09-26 10:12

高市綠議員要韓國瑜辭職 藍議員護航爆衝突

2019-09-26 11:13

國慶晚會畢書盡、玖壹壹桃園登台 9000張門票免費索取

2019-09-25 16:59

影／大巨蛋核准施作1、2樓外牆 議員驚呼：快蓋好了

2019-09-26 15:03

開始揪團！白晝之夜下周登場 捷運、公車都加開班次

2019-09-25 19:02

韓國瑜施政報告 竟被綠議員抱怨打斷

2019-09-26 10:55

主人往生留下43隻犬貓無人照料 動保處盼社會愛心認養

2019-09-26 09:35

全台最美南迴公路安朔-草埔段 年底通車

2019-09-25 23:28

影／台中康橋附近眼鏡蛇出沒 民眾嚇得「罵罵號」

2019-09-26 13:55

接任台北市副市長 黃珊珊證實：曾獲徵詢、樂意幫忙

2019-09-26 15:50

台南車站前 國賓大樓年底拉皮

2019-09-25 23:12

高雄老字號華后飯店傳將歇業！鹽埕「一王一后」說再見

2019-09-26 09:47

資源回收半天買不起1個便當 環保署加碼補助

2019-09-25 17:28

藍議員追氣爆善款大港開唱 韓國瑜：如有不法移送法辦

2019-09-26 15:29

桃園主辦國慶晚會 9000張門票發送

2019-09-25 23:28

高市綠議員送辭職書給韓國瑜藍力阻 藍綠激烈衝突互嗆

2019-09-26 11:57

穿山甲半年救援40隻 16隻遭野狗咬傷

2019-09-26 07:36

嘉義市立美術館變更設計 預計明年中開館

2019-09-25 19:07

台南舊城區6老建物變身 吸遊客朝聖

2019-09-25 23:26

基隆寵物店良莠不齊 評鑑結果公布優等9家也有限改

2019-09-26 10:46

影／基隆田寮河可望變清 花近2億田寮河、旭川河水質改善動工

2019-09-25 17:51

選舉補助金形同竊取納稅錢？韓國瑜：重大議題共同思考

2019-09-26 12:49

桃園舉債高負擔大 藍議員批鄭文燦「了尾仔囝」

2019-09-25 19:38

高市議會藍綠衝突 藍控綠營潑咖啡、丟預算書、打人

2019-09-26 13:33

新北青春山海線 邀遊客Higher

2019-09-26 12:26

影／國旗屋4萬多面國旗海 迎接第25周年國慶日升旗

2019-09-25 19:22

童醫院開箱圖文 急診開刀房都上場

2019-09-26 13:05

柯文哲要議員示範黨務政務怎麼分開 她批柯不如韓國瑜

2019-09-25 18:19

海選接基隆新觀光行銷處長 曾姿雯先走1萬步探美景美食

2019-09-25 16:51

台開新天堂樂園打造花蓮地標 一年人潮逾250萬人次

2019-09-25 19:11

新店碧潭裝置藝術小天使被推倒 觀旅局要追查

2019-09-26 12:33

京華城變更住宅區？ 柯文哲：要務實處理

2019-09-26 12:14

小琉球美麗五爪貝遭盜採 志工心痛「請不要破壞」

2019-09-26 10:47

高市議會部分旁聽民眾嗆綠議員 雙方起衝突

2019-09-26 12:18

新北中和又爆1例屈公病例 防治範圍擴大到32里

2019-09-26 15:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top