鳳山溪浮渣汙染 環保局查獲食品公司違法排廢水

2019-09-26 15:00 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄巿鳳山溪美山路河段有不明廢水浮渣汙染，高雄市環保局稽查人員前往現場並朝上游展開查察，發現一家食品製造公司的油脂截流槽效能不佳，導致乳白色清洗廢水排入鳳山溪造成汙染。稽查人員立即要求停止排放，並採集水樣送驗，等水質檢測報告出來，再依水汙法或廢清法相關規定裁處。

高雄市環保局環境稽查科長林燦銘表示，稽查時發現此食品工廠將廠區內清洗作業區地板的乳白色廢水，收集至廠區內油脂截流槽後，經由排溝直接排入鳳山溪。由於清洗廢水中含有大量有機物，細菌分解後易消耗水中溶氧，導致鳳山溪水體厭氧發黑發臭，甚至引發河面滿布浮渣。

環保局表示，為遏止事業工廠廢水非法排入鳳山溪，針對鳳山溪上游事業及工廠已列入專案加強稽查，並劃定鳳山溪中上游為水游染管制區，預定今年11月底實施，未來只要有汙染水體行為，不論是個人或工廠，都可依水汙法開罰，列管事業單位最高可罰2000萬元。