高市議會藍綠衝突 藍控綠營潑咖啡、丟預算書、打人

2019-09-26 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜上午進議會施政報告與質詢，藍綠雙方爆發衝突，國民黨團開記者會譴責民進黨暴力，對國民黨議員潑咖啡、對議會主席丟預算書，還有議員被打傷。陳美雅強忍眼淚痛批民進黨女議員不斷對她人身攻擊，鍾易仲更秀出被扯破的襯衫，指民進黨議員在議場緊抓他不放，將他衣服扯破。

國民黨團總召曾俊傑說，民進黨潑咖啡、丟預算書，議事廳是論是非、講道理的地方，不是來丟預算書、潑咖啡，還有國民黨議員被打傷。

陳美雅眼眶泛紅、強忍淚水說，她無法忍受民進黨某位女議員作人身攻擊，一直辱罵她，她多次制止說這是公然侮辱，但「多次制止無效，我碰了她，希望她不要再用言詞辱罵，我也是人身父母養的，你怎麼可以這樣辱罵我？妳憑什麼辱罵我？我不會低頭的！妳還對我襲胸、還捶我！」

陳美雅痛批，在高雄議事廳竟然受這樣的對待，「妳言辭羞辱行為在議事廳怎可以被忍受，我不會被打垮，我會堅強站起來！」

邱于軒說，她站在陳美雅後面，其實該名民進黨女議員從預算說明時，就開始對陳美雅人身攻擊，當時陳美雅忍下來，但今天她拚命罵陳美雅「垃圾、垃圾」，議員是接受選民託付，是為民眾伸張正義，不容許人格抹煞！

曾俊傑說，雙方在拉扯時，李喬如拿黑咖啡潑國民黨團，「很多人衣服都有痕跡，我的頭、臉都是」，批民進黨團都兩套標準，「他們當初執政時，我們國民黨團很尊重、理性問政，不要強詞奪理」，呼籲民進黨團回歸理性、回歸市政，國民黨團譴責暴力。

被咖啡杯砸傷的李雅靜說，議員監督市政，但不該在議事廳人身攻擊 、泛政治化，「我不知道潑咖啡這件事，用意是什麼？幫助是什麼？咖啡潑到大家身體，杯子打傷我的手，這是民主表現嗎？」

李雅靜說，民進黨不滿抽籤質詢，批議會可恥，「要不要去看台南市政府，還是議長指定，還不見得會叫你，你說高雄議會同時，你害多少人受傷？議員要有素質，就事論事、用專業看市政」。