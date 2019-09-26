選舉補助金形同竊取納稅錢？韓國瑜：重大議題共同思考

2019-09-26 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市議會今天下午進行黨團質詢，無黨團結聯盟議員朱信強、李順進、陳善慧、吳益政質詢，針對不合理的政黨補助金，質疑選舉補助金形同竊取人民的稅金，並建議財稅重分配，請問市長參選總統會不會承諾將每票30元的補助金捐出做公益？市長韓國瑜表示，重大議題需要大家共同思考，至於捐贈教育與弱勢已做了20多年，會持續捐助。

「難怪現在這麼多人喜歡成立政黨！」無黨團結聯盟議員們表示，選舉補助金這麼多，難怪這麼多人喜歡成立政黨。現在民間籌組「廢除選票暨政黨補助金」聯盟，理由是選舉補助金形同竊取人民的稅金，國家人民為何出錢養政黨？且基層生活未見改善，政黨惡鬥、為反對而反對，議事國事空轉，爽領人民血汗錢，形成財政負擔，劫貧濟富，社會觀感嚴重不佳。

無黨團結聯盟指出，立法院研議將政黨補助門檻3%降為2%，是基於轉型正義，杜絕政黨表面抗爭、暗中分贓，防止每逢選舉，政黨五鬼搬運，國庫進黨庫，減輕財政負擔。議員請問要問鼎總統大選的韓市長，有什麼意見和作法？如果參選，會承諾30元的補助金，會捐出來做公益嗎？