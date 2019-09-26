綠議員聲淚俱下 批「高雄市議會最黑暗的一天」

2019-09-26 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜上午進議會施政報告與質詢，民進黨團不滿質詢時，要拿市長辭職書給韓國瑜，被國民黨阻攔，雙方爆發多次衝突，民進黨團事後開記者會譴責國民黨暴力，但遭韓國瑜支持者辱罵，民進黨議員不甘示弱，追出去要將該名支持者法辦，又再度跟其他支持者吵得不可開交。

民進黨團開記者會痛批今天是高雄市議會最黑暗的一天，民進黨議員鄭孟洳聲淚俱下說，她要遞交東西給韓，並無人身攻擊、也要沒拿東西丟韓，只是要拿東西給韓，國民黨護航到這種程度太誇張，她第一次質詢被恐嚇，現在還要被「圍毆」，國民黨暴力的行為對嗎？

李喬如說，當議員從沒看過這樣共產黨方式阻擋民進黨監督。高閔琳說，民進黨團認真準備、理性監督，但被國民黨阻攔干擾；她並指控陳美雅動手打她，她才為自保還手，國民黨一定要倒，台灣才會好。江瑞鴻也指控鍾易仲打他。

李喬如補充強調，鄭孟洳只是完成市民託付的質詢任務，民進黨團也沒有打韓，「可是為什麼多數國民黨議員圍毆、圍剿她一個，不讓她完成質詢？」

李喬如話還沒說完，一名韓國瑜的女性支持者突然跑入民進黨團，辱罵李喬如「臭三八」等語後離去，被民進黨議員反罵「沒水準」，並要該名支持者不要走，要把她抓回來。該名支持者躲到警衛室，但民進黨議員追到警衛室，要她出來面對，並揚言要將她抓住法辦。