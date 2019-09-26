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川普自清變自爆？彈劾風暴：白宮公布烏克蘭門備忘錄

影／藍綠議員爆發激烈衝突 韓國瑜暫時離場

2019-09-26 12:08聯合報系攝影中心 記者劉學聖╱即時報導

高雄市議會今天進行市長施政報告暨質詢，民進黨團進行首波質詢時先開砲，由於民進黨籍議員要送辭職書給韓國瑜，要韓辭職去選總統，國民黨團上前制止，造成藍綠議員就在議場爆發嚴重衝突，大家推擠互相叫囂擠成一團，辭職書也被擠掉，主持會議的副議長陸淑美宣布暫時休息，韓國瑜與市府官員暫時離開議場，不過藍綠議員還是不願善罷甘休繼續爭吵，連樓上前來聲援的韓粉也開始鼓譟，對民進黨議員喝倒彩，場面一度混亂。

高雄市議會今天進行市長施政報告暨質詢，由於民進黨籍議員要送辭職書給韓國瑜，要韓辭...
高雄市議會今天進行市長施政報告暨質詢，由於民進黨籍議員要送辭職書給韓國瑜，要韓辭職去選總統，國民黨團上前制止，造成藍綠議員在議場爆發嚴重衝突。記者劉學聖／攝影
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高雄市長韓國瑜今天到議會進行施政報告。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜今天到議會進行施政報告。記者劉學聖／攝影
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高雄市長韓國瑜今天到議會進行施政報告。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜今天到議會進行施政報告。記者劉學聖／攝影
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高雄市長韓國瑜今天到議會進行施政報告。記者劉學聖／攝影
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高雄市長韓國瑜今天到議會進行施政報告。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜今天到議會進行施政報告。記者劉學聖／攝影
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高雄市議會今天進行市長施政報告暨質詢，民進黨籍議員要送辭職書給韓國瑜，要韓辭職去...
高雄市議會今天進行市長施政報告暨質詢，民進黨籍議員要送辭職書給韓國瑜，要韓辭職去選總統，國民黨團上前制止，藍綠議員在議場爆發嚴重衝突。記者劉學聖／攝影
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民進黨籍議員要送辭職書給韓國瑜，要韓辭職去選總統，國民黨團上前制止，藍綠議員在議...
民進黨籍議員要送辭職書給韓國瑜，要韓辭職去選總統，國民黨團上前制止，藍綠議員在議場爆發嚴重衝突，在樓上旁聽的韓粉也對民進黨喝倒彩。記者劉學聖／攝影
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韓國瑜民進黨高雄市

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