質詢韓國瑜抽籤靠運氣 安全名單綠5人藍7人

2019-09-26 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市議會今天進行市長施政報告暨質詢，第一天下午的議員個別質詢第一次採登記抽籤方式，上午8時50分抽籤，登記的51位議員中，應可在下午6時散會之前輪到質詢的前12人，民進黨抽到5人、國民黨7人。民進黨議員紛指責這樣的方式剝奪議員質詢權，為市長韓國瑜護航；國民黨團則說本來就有抽籤制，其他縣市議會也有這種機制。

上午抽籤結果，前12位議員為李雅芬（國民黨）、王義雄（國）、康裕成（民進黨）、鍾易仲（國）、黃秋瑛（民）、林宛蓉（民） 林富寶（民）、劉德林（國）、鄭孟洳（民）、李雅築（國）、蔡金晏（國）。

今天上午6時就到議會登記的民進黨籍議員邱俊憲抽到43號，他感慨的表示，今天確定無法質詢到市長韓國瑜，韓可以準時上下班，一票票選出來的議員要靠抽籤才能決定能不能質詢市長，可悲！國民黨團總召曾俊傑則在旁高喊「高雄市議會好有效率！」