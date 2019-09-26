變壓器高壓接頭故障跳電 高雄鳳山247戶停電

2019-09-26 02:35 中央社 高雄25日電



高雄市鳳山區王生明路今天晚上因為變壓器高壓接頭故障造成跳電，附近247戶停電，台電緊急搶修，預計晚上11時會全部恢復供電。

王生明路23巷、40巷、光華南路、光華東路一帶於晚上8時40分許疑因供電設備故障，在爆炸巨響後停電，店家及住家陷入漆黑，經聯絡台電證實是變壓器故障所致。

台電鳳山區處副處長曾俊生告訴中央社記者，台電工程人員隨即出勤搶修，經查是變壓器的高壓接頭故障引起供電系統跳電。

工程人員歷經約1個小時的搶修，在近晚上10時許恢復部分供電，預計晚上11時會完成搶修工程，恢復所有供電。