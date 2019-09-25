金門消防役男超有才 畫出不一樣的消防猛男

2019-09-25 19:09 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門消防局第二大隊大隊長陳參奇（右二）相當肯定替代役男楊勝博（左二）的畫工是一流的，直說讓重訓室成為一道風景。記者蔡家蓁／攝影 分享 facebook 金門消防局金湖消防分隊替代役男楊勝博因為覺得重量器材訓練室的空白牆面太單調，突發奇想，發揮在學校學素描的長才，畫出寫實「消防搶救猛男」，將隊上的15名隊員全畫上牆，所繪的大頭人像相當生動寫實，讓學長都大呼滿意，楊勝博說，他即將退伍，這除了是送給學長們的禮物外，也是為自己留下一個紀念。

家住新北市的楊勝博，畢業於台灣藝術大學，熱愛美術創作，在因緣際會之下來到離島金門，開啟新的人生體驗，楊勝博說，他在去年底到金湖分隊服役，當時就常主動要求繪畫牆面，時任分隊長潘妍廷及續任分隊長林政宏均表支持，而現任的大隊長陳參奇更是經常鼓勵他，讓他在勤務之餘作畫，除了美化空間，也為生硬的公務機關增添溫馨。

楊勝博說，這次的消防猛男作品花費他1個月構思，14天才完成，牆壁上有一幅超大幅的全副武裝「消防搶救猛男」，他說，這個消防員拿著破壞器材，主要是凸顯消防員的辛勞，因為他們在任何救災現場不只是救人，彼此也是對方最堅強的後盾，這幅英挺霸氣的壁畫，讓重訓室成為另類焦點！楊勝博說很開心能在服役期間留下紀錄，擔任消防替代役讓他更了解消防隊工作，體認辛苦一面。

楊勝博透露，他平均畫一幅人臉約需要2.5個小時，他認為最難的是事前的照片搜集，他認真的拍攝每位學長平日值班的神態，在將照片放大貼在牆壁上臨摹素描，剛開始不少人還笑說，像是貼滿「遺照」，但希望能畫出大家最真實的一面， 他也不以為意。作品完成後其細膩及逼真的程度，初見的人，還誤以為海報或沖印作品，近看才發現，竟然是用手繪的！靠越近看，越發現畫作之精細，舉凡光影、線條、皺褶、物品細節等無一不細緻呈現。