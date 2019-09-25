台南南區容器減量兌換 近百人30分鐘搶光光

2019-09-25 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市南區公所為登革熱防治，祭出容器減量兌換活動，今天在喜樹聯合活動中心登場，活動時間還沒開始，即有鄉親帶著大包小包的各式容器大排長龍等待兌換，近百名民眾僅花30分鐘，將150份噴霧殺蟲劑、洗碗精等贈品兌換一空。據統計，減量容器數達8346個，公所表示，民眾反映熱烈，遠遠超乎預期。

區公所指出，自7月10日第1例個案確診日起每日動員公所同仁及里辦公處志工一同進行環境巡檢、孳生源清除及衛教宣導，除了向民眾宣導落實「巡、倒、清、刷」四大訣竅外，也提醒民眾要定期檢查居家環境，清除閒置積水容器，挨家挨戶不放過任何一個角落，防堵疫情擴散。

然而，南區登革熱疫情於本月20日解除列管，但區公所的防疫工作並未鬆懈，除了針對高卵粒數的環境加強孳清，同時為鼓勵民眾將住家及社區閒置容器清除，祭出登革熱防治及容器減量兌換活動，現場提供兌換噴霧殺蟲劑、防蚊液、防蚊掛片、衛生紙及洗碗精等贈品，民眾兌換相當踴躍，近百位民眾30分鐘將150份贈品兌換一空。