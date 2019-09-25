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「不要再來勾勾纏」 郭台銘：絕不接受國民黨慰留

韓國瑜施政亮點 綠議員批蜻蜓點水政令宣導

2019-09-25 17:47中央社 高雄25日電

高雄市議會定期大會今天開議，市長韓國瑜向議會做「施政亮點說明」並陪同現勘。不過，民進黨議員不買單，批評行程誇張，一個點30分鐘蜻蜓點水，如單方面政令宣導。

韓國瑜下午2時在議會簡報室向議員說明施政亮點，包括愛情摩天輪水岸複合式開發案、雙語教學、路平專案等。現場多數是國民黨議員，民進黨黨團總召韓賜村、邱俊憲、黃文益也到場，不過在聽完簡報後只有黃文益前往現勘。

邱俊憲批評這樣的行程超誇張，一個點30分鐘是勞師動眾、蜻蜓點水，無法了解實質問題。黃文益先於韓國瑜到現場，接受媒體訪問時說，行程很趕，而且行程延誤，也沒有開放提問，這種的安排不認為議會有監督功能的角色，就像單方面的政令宣導，一搭一唱的操作手法粗糙。

韓國瑜現勘路平專案工程在大順三路與九如一路口接受媒體聯訪，他說，施政亮點有100多個，篩選16個，但議會給的時間是下午，所以就選了3個亮點，然後向議員報告和會勘，選擇教育、工程及觀光。

今天的施政亮點，韓國瑜表示，長遠來看最重要的是教育。所以高雄和全台灣下一代的孩子一定要中英文雙語教育，市府勇敢踏出這一步，相信一段時間之後，5年、10年一定可以開花結果。如果為讓觀光客來高雄觀光，愛情產業鏈也非常重要，而人民也需要一條平安的路，所以這些都非常重要。

至於媒體提問與土地開發公司合作問題，韓國瑜說，土開公司對於愛情摩天輪和愛情產業已轉為積極合作態度，這對高雄未來是一件好事。期待跟各方面駐在高雄的單位都能維持良好互動，只要能夠打造高雄變得更棒更好，相信大家心裡目標都是一樣。

韓國瑜在簡報中說明，有來自荷蘭、日本、加拿大等31家業者對愛情摩天輪有興趣，是未來高雄推動愛情產業鏈的地標。市府籌措新台幣4700萬元選定24所學校進行雙語教學，希望逐年倍增到第4年，高雄市的學校都能施行雙語教學，盼下一代的孩子更有競爭力。

談到路平專案，韓國瑜表示，要求工務局在道路鋪設過程錄影，如有鋪設瀝青不實就會依合約查察處分，已完成203條道路鋪完，效果很好。

韓國瑜路平專案

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