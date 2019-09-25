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「不要再來勾勾纏」 郭台銘：絕不接受國民黨慰留

質詢農委會 郭國文：農民退休制度應採國保雙軌制

2019-09-25 17:29聯合報 記者謝進盛╱即時報導

立法委員郭國文今天質詢農委會，針對規畫中的農民退休制度，建議採國保年金A、B式雙軌制，以更周全照顧農民生活；他也關心今年台南官田菱角減產情形，要求農委會因應當前所面臨的極端氣候變遷農業問題，提出更具體對策。

對此，農委會主委陳吉仲表示，願再次南下官田與委員進行會勘，若屆時菱角減產情況明顯，將會提出相關因應對策。

郭國文指出，農委會目前規畫的農民退休制度，係以老農津貼加上參採B式國民保險年金的社福搭配保險機制。然而，國保年金有A、B式計算之別，兩者差異在於年資；年資短宜選擇A式、年資長則以B式較有優勢。

郭國文認為，農委會規畫退休制度，應同時納入如國保A、B兩式的雙軌制，讓年資不等的農民皆能夠選擇適合自己的退休方案，才是完整照顧農民退休的制度。

而在農民保險制度方面，郭國文指出，目前投保覆蓋率約僅有1成，如何提高農民投保誘因，重點在於如何去規畫合宜保單，開發保單背後，需要仰賴相關極端氣候的大數據，未來農委會應增加該部分預算編列，藉以建構完善的大數據資料庫，讓農業保單的開發，得以更為精準確實。

郭國文本月上旬曾邀集農糧署與農改場專家前往台南官田會勘菱角花況不佳、恐導致減產情形發生；然而，按照現行天然災害救助辦法，卻無法針對｢減產｣問題作現金救助。他以今年3月蜂蜜減產、5月屏東楓港芒果減產，都獲得農委會專案補助為例，認為面對極端氣候變遷，對於農損問題，應有更與時俱進作為。

立委郭國文（右）質詢農委會主委陳吉仲，建議農民退休制度應納入國保A、B式雙軌。圖...
立委郭國文（右）質詢農委會主委陳吉仲，建議農民退休制度應納入國保A、B式雙軌。圖/郭國文服務處提供
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農民農委會郭國文

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