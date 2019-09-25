質詢農委會 郭國文：農民退休制度應採國保雙軌制

2019-09-25 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



立法委員郭國文今天質詢農委會，針對規畫中的農民退休制度，建議採國保年金A、B式雙軌制，以更周全照顧農民生活；他也關心今年台南官田菱角減產情形，要求農委會因應當前所面臨的極端氣候變遷農業問題，提出更具體對策。

對此，農委會主委陳吉仲表示，願再次南下官田與委員進行會勘，若屆時菱角減產情況明顯，將會提出相關因應對策。

郭國文指出，農委會目前規畫的農民退休制度，係以老農津貼加上參採B式國民保險年金的社福搭配保險機制。然而，國保年金有A、B式計算之別，兩者差異在於年資；年資短宜選擇A式、年資長則以B式較有優勢。

郭國文認為，農委會規畫退休制度，應同時納入如國保A、B兩式的雙軌制，讓年資不等的農民皆能夠選擇適合自己的退休方案，才是完整照顧農民退休的制度。

而在農民保險制度方面，郭國文指出，目前投保覆蓋率約僅有1成，如何提高農民投保誘因，重點在於如何去規畫合宜保單，開發保單背後，需要仰賴相關極端氣候的大數據，未來農委會應增加該部分預算編列，藉以建構完善的大數據資料庫，讓農業保單的開發，得以更為精準確實。