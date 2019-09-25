影／墾丁白砂海天一色美景 墾管處堆放路障挨批煞風景

2019-09-25 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



墾丁國家公園白砂沙灘，因李安執導「少年PI的奇幻漂流」爆紅，加上民間業者整理為洋溢熱帶風情的度假地且免收費，一度成為人氣景點，但大陸8月暫停來台自由行、限縮團客後，非假日只見零星遊客，公有停車場經常空盪盪，遊客最近驚見墾管處在北側沙灘入口處置放水泥路障，在網路社群po文批大煞風景，形容是為人氣下滑的白砂「補上一刀」。

「潔白的貝殼沙灘、椰林和碧海藍天，沙灘入口處卻放著一排人造的白色水泥路障，大煞風景，讓人傻眼！」吳姓導遊說，白砂因「少年PI的奇幻漂流」熱映後暴紅，又是免費景點，民間業者也融入熱帶風情氛圍，成為新興的遊憩沙灘，最近大陸限縮來台旅行，非假日只見零星遊客，讓人不勝唏噓，沒想到墾管處最近在北側沙灘入口處置放水泥路障，畫面極不協調，面對即將來臨的旅遊寒冬，官方怎麼會出這招。

墾管處說，白砂沙灘北側入口處有塊公有地，有民眾檢舉長期遭人違法占用做商業行為，經查，承租附近林地的業者自行將公有地整修為觀景平台，另有業者販售物品、供遊客沖洗手腳等商業行為，墾管處多次勸導未見改善，標定公有地界線後，上周以20多塊水泥路障圍住，不會影響遊客通行和觀賞海岸線的視覺美感，至於旁邊的餐廳和吧台已查報違建待拆除，經營露營行為也依違反國家公園法開罰過3次。