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韓國瑜訪視國小雙語教育 小朋友約一起上課PK英文

2019-09-25 17:05聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市韓國瑜與高雄市議會今天訪視苓雅區成功國小，瞭解高雄市雙語教育推動成果。外籍老師David Aaron Jones請問市長，如何把高雄打造成全台雙語教育的領頭羊？韓國瑜表示，可能要花上2、30年的時間才會開花結果，台灣的下一代將向上提升。小朋友則想和市長一起上課PK一下英文，韓說「沒問題！」

高市府、議會一行人到苓雅區成功國小，校長呂佳真簡報推動雙語教學情形與成果。108年度高雄市投入4700萬經費推動雙語教育，引進外籍教學人員47名，任教於87所各類型雙語推動計畫學校。為縮短城鄉差距，教育局推動參與雙語實驗課程計畫城鄉比例約1比1，讓偏遠弱勢學子享有與都會地區相同的教育資源。

呂佳真表示，成功國小自107學年度推動教育局「雙語實驗課程學校計畫」，由校內專任英語教師、跨領域學科教師與「傅爾布萊特」英語教學助理，依部定校訂課程計畫安排數學、生活、綜合、健體、藝文等五大領域學習課程進行雙語協同教學；108學年度再增設1名外籍教師加入雙語教學行列，並新增課後雙語社團與校訂課程融入等教學活動。國小一年每周17節、小二每周14節，中年級每周8節雙語課程。

外籍老師 David Jones請問韓市長，要如何把高雄打造成全台雙語教育的領頭羊？韓國瑜表示，這個很辛苦，可以看新加坡的經驗，大概都花了2、30年的時間，為了下一代的培養，今天扎這個根下去，可能要2、30年後才會開花結果。如果高雄市先做，其他縣市也跟著做，整個台灣的情況就會往上提升。

成功國小二年級導師張承安說，班上小朋友很期待能跟市長一起上英文課，何時可以跟市長PK一下英文？韓國瑜連說「沒問題」，請教育局長安排，並請議員、里長一起來。

韓國瑜說，小朋友會自行開關切換語言 ，遇到阿公阿嬤講台語，跟爸爸媽媽說國語，跟外籍老師講英文。研究顯示，年紀愈大，語言轉換的能力就愈弱。所以請教育局長吳榕峯推動下一代孩子一定要中、英文雙語俱佳，否則在國際競爭中吃虧吃大了。台灣四面環海，沒有石油、沒有鑽石、沒有煤，只有人才、人才、人才。所以下一代一定要具備雙語能力，高雄市政府全力以赴，感謝議會、家長、外師的支持，讓下一代更強大。

高雄市長韓國瑜與高雄市議會訪視苓雅區成功國小，瞭解高雄市雙語教育推動成果。記者徐...
高雄市長韓國瑜與高雄市議會訪視苓雅區成功國小，瞭解高雄市雙語教育推動成果。記者徐如宜／攝影
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高雄市長韓國瑜與高雄市議會訪視苓雅區成功國小，瞭解高雄市雙語教育推動成果。記者徐...
高雄市長韓國瑜與高雄市議會訪視苓雅區成功國小，瞭解高雄市雙語教育推動成果。記者徐如宜／攝影
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外籍老師David Aaron Jones（左）請問市長韓國瑜（右），如何把高雄...
外籍老師David Aaron Jones（左）請問市長韓國瑜（右），如何把高雄打造成全台雙語教育的領頭羊？記者徐如宜／攝影
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高雄市成功國小校長呂佳真簡報推動雙語教學情形與成果。記者徐如宜／攝影
高雄市成功國小校長呂佳真簡報推動雙語教學情形與成果。記者徐如宜／攝影
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高雄市長韓國瑜訪視苓雅區成功國小雙語教育，學生歡迎韓市長。記者徐如宜／攝影
高雄市長韓國瑜訪視苓雅區成功國小雙語教育，學生歡迎韓市長。記者徐如宜／攝影
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韓國瑜高雄市教育局

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