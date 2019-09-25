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與議員攜手考察市政 韓國瑜：施政有100多個亮點

2019-09-25 17:02聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

高雄市長韓國瑜下午和高雄市議會一同考察市政，包括雙語教育、路平和愛情摩天輪等。韓國瑜說，希望能跟議會報告更多施政成果，讓議會議員跟市民了解市府團隊在做什麼、未來能夠達成什麼目標，這需要市議會和市府通力來合作。

韓國瑜考察市政行程，有多項施政亮點，但只看了3個，韓國瑜說，其實本來有100多個亮點，篩選16個，議會給的時間是下午，所以就選了3個亮點出來，跟議員報告，請議員一起來會勘了解，一個是教育、一個工程、一個觀光，事實上大概有100多個亮點。

韓國瑜說，他認為長遠來看，最重要的就是教育，所以高雄市及全台灣下一代的孩子一定要中英文雙語教育，今天市府勇敢的踏出這一步，相信一段時間之後，5年、10年，一定可以開花結果，長遠來看，他覺得教育最重要。但是如果為了讓觀光客來觀光旅遊，愛情產業鏈也非常重要，而人民也需要一條平安的路，這些都非常重要。

被問到行政院前院長張善政表態若能替選情加分願當副手等政治選舉問題，韓國瑜未回答，僅強調「先談市政」。

韓國瑜說，很希望能夠跟議會所有的議員來報告更多施政的成果，也希望市府哪個地方可做得更好，議會可告訴市府團隊，如果未來議會有安排類似這樣會勘及考察，市府會全力配合，讓議會的議員跟市民了解市府團隊在做什麼，未來能夠達成什麼目標，這需要市議會和市府通力來合作。

談到愛情摩天輪，韓國瑜說，土開公司對於愛情摩天輪和愛情產業已經轉為積極合作的態度，這對高雄未來來講都是一件好事，市府期待跟駐在高雄的各單位都能維持良好的互動，只要能夠打造高雄，讓高雄變得更棒更好，相信大家心裡目標都是一樣。

高雄市長韓國瑜和議員一起考察路平等市政成果。記者蔡孟妤/攝影
高雄市長韓國瑜和議員一起考察路平等市政成果。記者蔡孟妤/攝影
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高雄市長韓國瑜和議員一起考察路平等市政成果。記者蔡孟妤/攝影
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韓國瑜愛情考察

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