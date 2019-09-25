屏東拚100%民生綠電2年內達標 進度仍落後三分之二

2019-09-25 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



「非核亞洲論壇 」南下屏東辦理「廢核．再生」的活動計畫，並聚焦討論核三廠除役，屏東縣政府表示2025年堅決除役，為了展示決心執行核三「絕不延役」、「安全除役」等，近年積極推動「綠電取代核電」的地方能源轉型布局。

根據經濟部能源局統計結果，截至今年8月底，屏東縣再生能源設置量已達約347.5MW，尤其今年上半年累計裝置容量已達111.9MW，更創歷年新高。

屏縣府綠能專案辦公室表示，屏東縣2016年成為全台灣唯一加入國際地方發展行動委員會（ICLEI）的「100%再生能源城市與區域網絡」計畫的地方政府，與加拿大溫哥華、韓國濟州、美國夏威夷州等全球地方政府共同為實現「100%綠電城市」的再生能源目標而努力。

第一階段以2021年底年完成100%民生綠電做為目標，不過，根據台電2018年統計資料顯示，屏東全縣戶數約28.8萬戶，總用電量約15.6億度；而每KW太陽能板每年平均發電1052度換算，需約950MW裝置容量才夠，與100%民生綠電仍差距約600ＭＷ太陽能板設置容量。