韓國瑜明施政報告 高市議員要質詢須抽籤拚運氣

2019-09-25 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市議會明天進行市長施政報告暨質詢，上午由各黨團質詢，下午個別議員質詢採登記之後抽籤的方式進行，後天的質詢同樣採登記後抽籤的方式排質詢序。由於議會已確定下午議程都只到6時，因此這兩天議員的質詢，最多有36位議員能質詢，如果中場還有休息時間，能排到質詢的議員數勢必少於36人，即不算議長，至少有29位議員排不到這次定期大會市長施政報告後的質詢。

明天的市長施政報告暨質詢，上午9時30分起先由高雄市長韓國瑜報告施政成果與未來施政計畫，接著依序由民進黨團、無黨聯盟、國民黨團質詢，每黨團20分鐘，上午議程到中午12時30分散會，下午3時到6時進行下午議程，是個別議員的質詢。

市議會祕書處表示，以前的市長施政報告暨質詢，第一天是採登記制決定發言序，第二天才用「先登記再抽籤」方式決定發言序，這次大會，兩天都採「先登記後抽籤」的方式進行；明天上午議員簽到之後，如下午要質詢者先登記，到上午8時50分時，全部登記的議員抽籤決定質詢序；後天也是同樣的方式。

民進黨議員邱俊憲說，明天下午只有3小時質詢時間，每人15分鐘，等於最多排12人質詢，要是中場休息，可能又少一人質詢；後天上、下午共6小時，360分鐘，即有24位議員可以質詢，如果中場都有休息，可以質詢的人數可能少1、2位，算一算，市長施政報告後的質詢，最多會有29人無法排到質詢時間，對議員不公平。

國民黨議員陳玫娟說，排不到明天和後天的質詢，可以用市政總質詢時多問。國民黨議員蔡金晏說，也許有些議員質詢時間不到15分鐘，多出來的時間也可以排較多人質詢。