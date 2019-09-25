親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

神展開！ 威京集團砸372億元標回京華城

郭台銘退黨案 國民黨中常會通過予以慰留

破除假日不關心市政傳言 韓國瑜訂周末參加反毒大會師

2019-09-25 16:17聯合報 記者林保光╱即時報導

高雄市政府毒品防制局訂本周六9月28日，在高雄市政府四維行政中心，舉行「新世代反毒總動員反毒志工大會師」，市長韓國瑜將出席主持這場志工大會師活動，破除外界謠傳他假日不關心市政的傳言。

高雄市毒防局9月28日舉辦登場的「反毒志工大會師」，在今年的反毒系列活動當中，是規模最大的反毒宣導活動；除了市府多個局處志工隊，還有軍、警、檢、調、醫藥、矯正機構及社區，都各組成反毒志工隊，共有47支志工隊850人加入這場大會師行動。

高雄市毒防局人員表示，這項「反毒志工大會師」活動是呼應行政院訂定的「新世代反毒策略行動綱領」，每年都由各地方政府自辦各種反毒宣導活動，高雄市政府由毒防局規畫出這項反毒活動，是今年的反毒系列活動之一，由於志工大會師的規模較大，市長將親自出席授旗，並帶領志工隊宣示反毒。

韓國瑜決定參選總統以後，曾說過「平日拚市政、假日拚選舉」，反遭質疑假日不關心市政，但是據毒防局人員透露，約1個月前，毒防局規畫出這周末的大會師計畫，透過市長室敲市長的行程，「市長馬上就同意了」。

由於新興毒品多樣化，吸毒者的年齡層也愈來愈年輕，高雄市長韓國瑜5月10日參加「識毒─你所不知道的毒品真相」反毒教育展，曾提出毒品是「萬惡之源」、「毒品蔓延社會是不得了的，會亡國、亡種的」接著7月4日在高雄捷運美麗島站光之穹頂的「反毒大誓師」，誓言「愛與關懷向毒品宣戰」、「將高雄打造成一個無毒城市」。

7月10日他召開財團法人高雄市毒品防制事務基金會董事會議，更提出「從警區、社區、校區共同防制毒品問題」。在這幾次參加反毒活動及會議的時間，都是平常日，不過，28日他主持反毒志工大會師，日期是假日。

高雄市長韓國瑜（中）訂這周末將主持反毒大會師活動。圖為5月他參加反毒教育展開幕儀...
高雄市長韓國瑜（中）訂這周末將主持反毒大會師活動。圖為5月他參加反毒教育展開幕儀式。記者林保光／攝影
分享
高雄市長韓國瑜訂這周末將主持反毒大會師活動。圖為5月他參加反毒教育展，聽毒品危害...
高雄市長韓國瑜訂這周末將主持反毒大會師活動。圖為5月他參加反毒教育展，聽毒品危害的介紹。記者林保光／攝影
分享

反毒毒品高雄市

相關新聞

高市議員市政考察 韓國瑜選3大亮點並全程陪同

2019-09-25 15:22

韓國瑜明施政報告 高市議員要質詢須抽籤拚運氣

2019-09-25 16:18

TANET 2019臺灣網際網路研討會 駭客與防禦者互相攻防

2019-09-25 14:50

永安石斑魚節嚴選主廚上菜 10道料理7道有龍膽石斑

2019-09-25 14:49

他罹大腸癌58歲才當房仲 8年後創業當店東

2019-09-25 12:18

高雄市青年局公告徵才 邀北漂公務員返鄉成就青年夢想

2019-09-25 09:50

年產值逾10億元 屏東水族王國品種推陳出新

2019-09-25 07:08

96歲嬤當拍賣官 華山募得27萬

2019-09-25 00:11

國慶焰火預演 火樹銀花閃耀高屏溪

2019-09-24 23:58

高市觀光醫療平台擬向醫院收費 盼能自給自足

2019-09-24 23:56

聽聞「鐵路正義哥」家境困難 屏監受刑人集資相助

2019-09-24 23:51

退休師愛桌球 18歲打到80歲 獲體育終身成就獎

2019-09-24 23:38

吵鬧中定案：高市議會6時30分準時散會

2019-09-24 23:11

國慶焰火今晚試放5分鐘 照亮高屏夜空

2019-09-24 20:30

永達盃國際輪網賽26日開打 韓國瑜倡言讓高雄愛而無礙

2019-09-24 16:42

華山慈善拍賣會 韓國瑜簽名酒競標超熱烈

2019-09-24 16:25

中央對高雄治安大小眼？葉毓蘭：誰給韓市長錯誤訊息？

2019-09-24 16:02

國慶焰火今晚試放3分鐘 高屏溪兩岸都看得到

2019-09-24 15:58

屏縣立體育館明起封館整修 明年3月重新開放

2019-09-24 15:28

這個厲害！她桌球從18歲打到80歲 明年還要遠征法國參賽

2019-09-24 15:21

聲援香港反送中 高雄「929反極權」集會凹子底公園登場

2019-09-24 13:47

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

台灣觀賞蝦奪世界冠軍！ 小小一尾身價飆6萬

2019-09-25 10:06

台北牛肉麵饗味國際大評比 這家「雙寶牛肉麵」再奪冠

2019-09-24 17:06

搶好康要快！彰化5千元節能補助 下月9日關門

2019-09-24 19:29

台南麻豆交流道口暗藏死亡危機 立委要求45天改善

2019-09-24 19:12

麻豆往返高鐵嘉義站快捷公車11月將上路 每天至少10班

2019-09-24 19:50

中台禪寺108法師圍繞 呂崇民送父親最後一程

2019-09-25 12:34

國慶焰火今晚試放5分鐘 照亮高屏夜空

2019-09-24 20:30

點亮基隆阿根納造船廠 今晚試燈搶先看

2019-09-24 22:03

年產值逾10億元 屏東水族王國品種推陳出新

2019-09-25 07:08

「貴人散步音樂節」公布最終陣容 茄子蛋台南開唱

2019-09-24 18:06

北市「YouBike2.0」提供電子支付 明年1月公館試辦

2019-09-24 18:23

宜蘭這家超市願意貨進上千公尺山區 開車來回就要4小時

2019-09-25 11:52

盧秀燕：停掉肉品市場遷烏日 要當開工市長

2019-09-25 11:53

汐止星光橋新光雕 宛如飛龍跨河

2019-09-23 23:46

藍委指捍拒中捷延伸大坑 林佳龍引《返校》名句反擊

2019-09-24 22:25

高嘉瑜控北市捷運局 放任租屋公司炒作出租價

2019-09-25 12:24

影／下營鵝肉料理限量80桌 每桌5千元捐200當公益

2019-09-24 16:30

不只賣果汁 他結合書店讓喝果汁也能很文青

2019-09-25 07:15

桃園舉債、短絀創新高債留子孫？鄭文燦：建設留子孫

2019-09-25 10:31

和平島公園廁所有免治馬桶、友善穆斯林公廁評比奪冠

2019-09-25 09:01

苗栗公館小石虎 特生中心：健康良好

2019-09-24 18:49

影／國慶煙火屏東試放 民眾驚呼連連

2019-09-24 21:00

小塹有約散步小旅行 4條路線深度體驗竹市舊城文化底蘊

2019-09-24 17:30

捷運新莊Y19a站設計 地方存疑盼再探討

2019-09-24 19:01

皇冠北海岸線公車862改716 泡湯吃海鮮搭乘首選

2019-09-25 09:16

高雄市青年局公告徵才 邀北漂公務員返鄉成就青年夢想

2019-09-25 09:50

廣告「蠻牛先生」真是頭蠻牛 他有段感人的3腳藝術人生

2019-09-24 19:02

外籍帥哥誘入店購物惹議 北市發消費警訊點名這家公司

2019-09-25 11:54

雲林潛在失智症近萬人 台大醫雲林分院年增逾200例

2019-09-25 12:44

他罹大腸癌58歲才當房仲 8年後創業當店東

2019-09-25 12:18

果然是「大內高手」！ 大內百歲人瑞任鄰長52載還打拳

2019-09-25 13:06

重慶北路北上匝道塞爆 議員批：塞車是上班唯一選擇

2019-09-25 12:40

華山慈善拍賣會 韓國瑜簽名酒競標超熱烈

2019-09-24 16:25

競選工作室前道路被封閉 立委參選人陳致曉：妨害民主選舉

2019-09-24 21:27

台南車站前將有新門面 國賓大樓外觀準備拉皮了！

2019-09-25 12:32

新北屈公病300人孳清淨山 侯友宜下午也要視察

2019-09-25 13:07

老人是寶 新北重陽禮金發放近10億

2019-09-25 00:07

桃市去年度舉債 325億創新高

2019-09-24 23:28

高市議員市政考察 韓國瑜選3大亮點並全程陪同

2019-09-25 15:22

二林鎮三合院啟用食物冰箱 志工限時開放嚴謹管理

2019-09-24 17:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top