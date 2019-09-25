破除假日不關心市政傳言 韓國瑜訂周末參加反毒大會師

2019-09-25 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



高雄市政府毒品防制局訂本周六9月28日，在高雄市政府四維行政中心，舉行「新世代反毒總動員反毒志工大會師」，市長韓國瑜將出席主持這場志工大會師活動，破除外界謠傳他假日不關心市政的傳言。

高雄市毒防局9月28日舉辦登場的「反毒志工大會師」，在今年的反毒系列活動當中，是規模最大的反毒宣導活動；除了市府多個局處志工隊，還有軍、警、檢、調、醫藥、矯正機構及社區，都各組成反毒志工隊，共有47支志工隊850人加入這場大會師行動。

高雄市毒防局人員表示，這項「反毒志工大會師」活動是呼應行政院訂定的「新世代反毒策略行動綱領」，每年都由各地方政府自辦各種反毒宣導活動，高雄市政府由毒防局規畫出這項反毒活動，是今年的反毒系列活動之一，由於志工大會師的規模較大，市長將親自出席授旗，並帶領志工隊宣示反毒。

韓國瑜決定參選總統以後，曾說過「平日拚市政、假日拚選舉」，反遭質疑假日不關心市政，但是據毒防局人員透露，約1個月前，毒防局規畫出這周末的大會師計畫，透過市長室敲市長的行程，「市長馬上就同意了」。

由於新興毒品多樣化，吸毒者的年齡層也愈來愈年輕，高雄市長韓國瑜5月10日參加「識毒─你所不知道的毒品真相」反毒教育展，曾提出毒品是「萬惡之源」、「毒品蔓延社會是不得了的，會亡國、亡種的」接著7月4日在高雄捷運美麗島站光之穹頂的「反毒大誓師」，誓言「愛與關懷向毒品宣戰」、「將高雄打造成一個無毒城市」。