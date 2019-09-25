親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

神展開！ 威京集團砸372億元標回京華城

郭台銘退黨案 國民黨中常會通過予以慰留

高市議員市政考察 韓國瑜選3大亮點並全程陪同

2019-09-25 15:22聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市議會今天安排議員考察市政，市政府選了登高遠瞰高雄港區愛情摩天輪可能可以設置的地點、雙語教學與路平執行情形，市長韓國瑜下午向議員簡報高雄這3項亮點建設的亮點時說，愛情摩天輪有31家國內廠商表達興趣；雙語教學今年選定21所國小、3所國中推，盼第4年能全部實施；路平工作已完成203條馬路，成績相當好。

韓國瑜說，愛情摩天輪舉辦招商說明會時，有31家廠商表達興趣，荷蘭阿姆斯特丹、加拿大、日本和國內的廠商都有，愛情摩天輪對高雄推廣愛情產業鏈非常重要。

對於雙語教學，今天市政考察到苓雅區成功國小。韓國瑜表示，高雄市在困難財政下，今年700萬元左右先推；高雄市和台灣的學生未來一定會中英文雙語，否則在人生的路途上的競賽會吃大虧。

韓國瑜表示，高雄市今年國小21所國小、3所國中開始推雙語教育，如果總結寶貴的經驗成功之後，希望明年48所、第3年96所，第4年全部覆蓋。

他說，外國老師和學生、本國老師磨合，都是問題，這都要總結出經驗；還有教材，怎樣的教材才能讓外國老師教本地學生達到最大的教學效果，外國老師對教材教具、對台灣文化的融合，還有家長、學校教職員統統來配合等，所以今年先選定24所學校來推動。

關於路平，今天考察地點在九如路和大順路口。韓國瑜說，目前已完成203條道路舖設，統統訂sop，瀝青要抽檢、瀝青的厚度、挖土厚度等都定出標準，施工過程要錄影存證，如果抽查瀝青不合格，會處罰廠商。

韓國瑜說，路平工作到目前為止，成績相當好，未來議員可能會在選區聽很多聲音，例如那條馬路舖了， 這條為何不舖？因此會請工務單位未來舖路時，一個區一個區的公告舖路的日程， 一旦公告一定要達成。

高雄市議會今天安排議員考察市政， 市長韓國瑜（右）下午先向議員簡報考察亮點。記者...
高雄市議會今天安排議員考察市政， 市長韓國瑜（右）下午先向議員簡報考察亮點。記者楊濡嘉／攝影
分享

韓國瑜愛情高雄市

相關新聞

韓國瑜明施政報告 高市議員要質詢須抽籤拚運氣

2019-09-25 16:18

破除假日不關心市政傳言 韓國瑜訂周末參加反毒大會師

2019-09-25 16:17

TANET 2019臺灣網際網路研討會 駭客與防禦者互相攻防

2019-09-25 14:50

永安石斑魚節嚴選主廚上菜 10道料理7道有龍膽石斑

2019-09-25 14:49

他罹大腸癌58歲才當房仲 8年後創業當店東

2019-09-25 12:18

高雄市青年局公告徵才 邀北漂公務員返鄉成就青年夢想

2019-09-25 09:50

年產值逾10億元 屏東水族王國品種推陳出新

2019-09-25 07:08

96歲嬤當拍賣官 華山募得27萬

2019-09-25 00:11

熱門文章

台灣觀賞蝦奪世界冠軍！ 小小一尾身價飆6萬

2019-09-25 10:06

台北牛肉麵饗味國際大評比 這家「雙寶牛肉麵」再奪冠

2019-09-24 17:06

搶好康要快！彰化5千元節能補助 下月9日關門

2019-09-24 19:29

台南麻豆交流道口暗藏死亡危機 立委要求45天改善

2019-09-24 19:12

麻豆往返高鐵嘉義站快捷公車11月將上路 每天至少10班

2019-09-24 19:50

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top