高市議員市政考察 韓國瑜選3大亮點並全程陪同

2019-09-25 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市議會今天安排議員考察市政，市政府選了登高遠瞰高雄港區愛情摩天輪可能可以設置的地點、雙語教學與路平執行情形，市長韓國瑜下午向議員簡報高雄這3項亮點建設的亮點時說，愛情摩天輪有31家國內廠商表達興趣；雙語教學今年選定21所國小、3所國中推，盼第4年能全部實施；路平工作已完成203條馬路，成績相當好。

韓國瑜說，愛情摩天輪舉辦招商說明會時，有31家廠商表達興趣，荷蘭阿姆斯特丹、加拿大、日本和國內的廠商都有，愛情摩天輪對高雄推廣愛情產業鏈非常重要。

對於雙語教學，今天市政考察到苓雅區成功國小。韓國瑜表示，高雄市在困難財政下，今年700萬元左右先推；高雄市和台灣的學生未來一定會中英文雙語，否則在人生的路途上的競賽會吃大虧。

韓國瑜表示，高雄市今年國小21所國小、3所國中開始推雙語教育，如果總結寶貴的經驗成功之後，希望明年48所、第3年96所，第4年全部覆蓋。

他說，外國老師和學生、本國老師磨合，都是問題，這都要總結出經驗；還有教材，怎樣的教材才能讓外國老師教本地學生達到最大的教學效果，外國老師對教材教具、對台灣文化的融合，還有家長、學校教職員統統來配合等，所以今年先選定24所學校來推動。

關於路平，今天考察地點在九如路和大順路口。韓國瑜說，目前已完成203條道路舖設，統統訂sop，瀝青要抽檢、瀝青的厚度、挖土厚度等都定出標準，施工過程要錄影存證，如果抽查瀝青不合格，會處罰廠商。