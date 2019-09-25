TANET 2019臺灣網際網路研討會 駭客與防禦者互相攻防
中山大學今天起一連三天在高雄國際會議中心，舉辦「TANET 2019臺灣網際網路研討會」，聚焦「物聯新通訊」、「智慧新生活」、「雲端新服務」、「資安新防護」、「軟體新應用」5大主軸，延伸議題涵括5G網路通訊、人工智慧及其應用、前瞻資安研發、網路規劃建置、物聯網、深度學習、網際網路技術、區塊鏈及軟體工程等55個領域，分享網際網路最新知識與技術。
「TANET 2019臺灣網際網路研討會」由教育部、科技部指導，中山大學主辦。校長鄭英耀指出，這些議題反映了當前最新的資訊科技趨勢，尤其環繞著5G、物聯網、人工智慧、大數據等，資訊科技整合再次成為數位巨流，即將翻轉人類原有的經濟與生活，同時表現在通訊、製造、運輸、住宅、購物、教育、娛樂等各面向。
鄭英耀表示，「資訊安全」一直是教育部近年強調的重點，也是中山大學持續投入資源的重點建設之一。在大數據、物聯網及AI智慧科技興起的時代，除了法令規範，新的防護系統與技術也應與時俱進。這次大會與國家實驗研究院國家高速網路與計算中心合作，推出「資安體驗營─網頁攻防實務」課程，讓參與者扮演駭客與防禦者的角色，模擬入侵網站的駭客、或防禦網站安全的工程師，體驗並討論入侵事件的攻防。
中山大學資訊工程學系教授賴威光表示，這次大會新設「英語簡報競賽」，除延用歷年頒發的傑出論文獎、最佳論文獎，更新增「最佳英文簡報獎」和「傑出英文簡報獎」，提供與會投稿者體驗英語簡報的臨場感，增進國際研討會發表能力。
研討會共發表227篇論文、51場口頭論文與海報發表，還有7場科技工作坊參展。教育部資訊及科技教育司長郭伯臣、交通大學終身講座教授曾煜棋、台大資訊工程學系教授張智星、行政院人事行政總處政務副人事長蘇俊及中山大學管理學院院長黃三益，發表專題演講。
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