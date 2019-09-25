TANET 2019臺灣網際網路研討會 駭客與防禦者互相攻防

2019-09-25 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



中山大學今天起一連三天在高雄國際會議中心，舉辦「TANET 2019臺灣網際網路研討會」，聚焦「物聯新通訊」、「智慧新生活」、「雲端新服務」、「資安新防護」、「軟體新應用」5大主軸，延伸議題涵括5G網路通訊、人工智慧及其應用、前瞻資安研發、網路規劃建置、物聯網、深度學習、網際網路技術、區塊鏈及軟體工程等55個領域，分享網際網路最新知識與技術。

「TANET 2019臺灣網際網路研討會」由教育部、科技部指導，中山大學主辦。校長鄭英耀指出，這些議題反映了當前最新的資訊科技趨勢，尤其環繞著5G、物聯網、人工智慧、大數據等，資訊科技整合再次成為數位巨流，即將翻轉人類原有的經濟與生活，同時表現在通訊、製造、運輸、住宅、購物、教育、娛樂等各面向。

鄭英耀表示，「資訊安全」一直是教育部近年強調的重點，也是中山大學持續投入資源的重點建設之一。在大數據、物聯網及AI智慧科技興起的時代，除了法令規範，新的防護系統與技術也應與時俱進。這次大會與國家實驗研究院國家高速網路與計算中心合作，推出「資安體驗營─網頁攻防實務」課程，讓參與者扮演駭客與防禦者的角色，模擬入侵網站的駭客、或防禦網站安全的工程師，體驗並討論入侵事件的攻防。

中山大學資訊工程學系教授賴威光表示，這次大會新設「英語簡報競賽」，除延用歷年頒發的傑出論文獎、最佳論文獎，更新增「最佳英文簡報獎」和「傑出英文簡報獎」，提供與會投稿者體驗英語簡報的臨場感，增進國際研討會發表能力。